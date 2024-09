Relations Etats-Unis - Chine : "Honnêtement, la Guerre froide est une pâle comparaison", estime l'adjoint de Blinken

Pékin a répondu dans la foulée à ces déclarations de Kurt Campbell, numéro deux de la diplomatie américaine, lui demandant de "cesser de propager la théorie d'une soi-disant menace chinoise".

( POOL / MARK SCHIEFELBEIN )

La Chine représente le plus grand défi de l'histoire des Etats-Unis, plus encore que la Guerre froide, a estimé mercredi 18 septembre le numéro deux de la diplomatie américaine, appelant l'Europe à se montrer plus sévère face à Pékin.

Kurt Campbell, adjoint du secrétaire d'Etat Antony Blinken et artisan de longue date de la réorientation de la politique étrangère américaine vers l'Asie, a également réclamé davantage d'investissement dans les technologies de pointe face aux avancées chinoises.

"Ce n'est pas seulement une question militaire, c'est dans tous les domaines"

"Il est établi qu'il s'agit du plus grand défi de notre histoire", a déclaré ce haut diplomate à la Commission des affaires étrangères de la Chambre américaine des représentants.

"Honnêtement, la Guerre froide est une pâle comparaison face au défi à plusieurs facettes que représente la Chine," a-t-il dit aux parlementaires. "Ce n'est pas seulement une question militaire, c'est dans tous les domaines. C'est dans le Sud global, c'est à propos de la technologie. Nous devons accroître nos efforts dans tous les domaines."

Ces déclarations interviennent à la fin d'un mandat de Joe Biden qui a permis un apaisement des différends entre Washington et Pékin, tandis que l'ancien président et candidat républicain Donald Trump porte lui un discours plus offensif.

Interrogé jeudi sur les propos de Kurt Campbell, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a déploré le fait qu'ils étaient tenus "au mépris des faits" et "exagéraient publiquement et à dessein la soi-disant menace posée par la Chine, en prônant la confrontation entre camps" .

"Les Etats-Unis analysent la situation internationale et définissent les relations Chine-Etats-Unis dans une perspective de concurrence stratégique, considérant à tort la Chine comme leur plus grand défi", a-t-il souligné lors d'un point presse régulier.

"La Chine exhorte les Etats-Unis à abandonner leur mentalité de Guerre froide et de jeu à somme nulle, de cesser de propager la théorie d'une soi-disant menace chinoise et d'arrêter de présenter sous un faux jour les intentions stratégiques de la Chine."

L'Europe au milieu

Si, depuis une rencontre Joe Biden-Xi Jinping l'an dernier, la communication entre les armées chinoise et américaine s'est améliorée, de même que leur coopération pour lutter contre le trafic de drogue, les Etats-Unis ont aussi accusé la Chine de contribuer à l'effort de guerre russe en Ukraine.

Mais, sur les sanctions à ce propos contre des entreprises chinoises, "nous avons besoin de davantage de soutien", a encore dit Kurt Campbell, une question qu'il a soulevé lors de déplacements en Europe.

"Pour beaucoup de ces pays, faire des affaires avec la Chine a été très important" depuis une vingtaine d'années, a-t-il expliqué, soulignant la difficulté pour des pays européens de couper les ponts avec un second grand pays après, déjà, avoir cessé les affaires avec la Russie après son invasion de l'Ukraine.