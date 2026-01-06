Relations Chine-Corée du Sud : Xi Jinping invite Séoul à rejoindre Pékin dans ses "bons choix stratégiques"

Cette déclaration est intervenue à l'occasion de la visite du président Lee Jae Myung, la première d'un dirigeant sud-coréen à Pékin depuis six ans.

Xi Jinping, à Pékin, le 4 décembre 2025 ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le président chinois Xi Jinping a appelé lundi 5 janvier son homologue sud-coréen Lee Jae Myung, en visite à Pékin, à faire les "bons choix stratégiques" dans un monde "de plus en plus complexe et turbulent", selon des médias d'Etat. Cette visite du dirigeant sud-coréen, inédite depuis 2020, intervient dans un contexte tendu. La Corée du Nord a tiré dimanche plusieurs missiles balistiques présumés, son premier lancement de l'année, au lendemain de la capture du président vénézuélien par les Etats-Unis selon un scénario que Pyongyang accuse depuis longtemps Washington de vouloir mener contre ses dirigeants.

Lors de leur rencontre de 90 minutes, MM. Lee et Xi se sont accordés sur l'importance de la paix et de la stabilité dans la péninsule coréenne et sur la reprise du dialogue avec la Corée du Nord, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen, Wi Sung-lac, a déclaré à des journalistes à l'issue des entretiens de lundi que MM. Lee et Xi "ont réaffirmé que la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne servent les intérêts des deux pays", selon l'agence Yonhap.

"Les deux dirigeants ont souligné l'importance de reprendre le dialogue avec la Corée du Nord", a ajouté M. Wi. M. Xi a averti que "le monde connaît des changements accélérés jamais vus depuis un siècle, et la situation internationale devient plus complexe et plus turbulente", a indiqué l'agence de presse officielle Xinhua.

Pékin et Séoul "ont d'importantes responsabilités" dans la préservation de la paix dans la région, a déclaré le président chinois, en soulignant que les deux parties "ont de nombreux intérêts communs". "Elles doivent se tenir fermement du bon côté de l'histoire et faire les bons choix stratégiques", a-t-il ajouté.

"Nouvelle phase"

Lee Jae Myung de son côté a déclaré souhaiter ouvrir une "nouvelle phase" dans les relations, "fondée sur la confiance" entre son homologue chinois et lui.

Il a évoqué sa volonté de "chercher ensemble des alternatives réalisables pour la paix dans la péninsule coréenne", selon des images diffusées par l'agence sud-coréenne Yonhap.

M. Lee espère pouvoir s'appuyer sur l'influence de la Chine sur la Corée du Nord pour soutenir ses efforts visant à améliorer les relations avec Pyongyang.

"La Chine est un partenaire de coopération très important pour avancer vers la paix et l'unification dans la péninsule coréenne", a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des résidents coréens à Pékin dimanche, selon Yonhap.

MM. Xi et Lee ont également assisté lundi à la signature de "15 documents de coopération" concernant l'innovation technologique, l'environnement, les transports et le commerce, selon Xinhua.

Soutien économique "mutuel"

Lee Jae Myung espère obtenir des engagements économiques de la part de Pékin. Il a appelé la Corée du Sud et la Chine à oeuvrer en faveur d'un commerce "plus horizontal et mutuellement bénéfique".

Le président sud-coréen a également rencontré des dirigeants d'entreprises sud-coréennes et chinoises dans un établissement d'Etat à Pékin, a rapporté Yonhap.

La Corée du Sud et la Chine "se sont aidées mutuellement à se développer grâce à des chaînes d'approvisionnement industrielles interconnectées et ont porté l'économie mondiale", a-t-il déclaré, selon des propos cités par Yonhap.

Parmi les entreprises chinoises représentées figuraient le géant des batteries CATL, ainsi que le fabricant de téléphones ZTE et le géant de la tech Tencent, a précisé Yonhap.

Côté sud-coréen, M. Lee était notamment accompagné du président de Samsung Electronics, Lee Jae-yong, et du président exécutif du groupe Hyundai Motor, Chung Eui-sun.

Le président sud-coréen doit rencontrer mardi le Premier ministre chinois Li Qiang, responsable de la politique économique. Il se rendra ensuite à Shanghai. MM. Xi et Lee s'étaient rencontrés pour la dernière fois en novembre en marge du sommet de l'APEC dans la ville sud-coréenne de Gyeongju, une rencontre que Séoul a présenté comme un rétablissement des relations après des années de tensions.

Séoul joue un jeu d'équilibriste depuis des décennies entre la Chine, son principal partenaire commercial, et les Etats-Unis, garant de sa sécurité.

La visite du président sud-coréen à Pékin intervient moins d'une semaine après des manoeuvres militaires chinoises de grande ampleur autour de Taïwan, que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire. L'exercice a suscité une vague de condamnations internationales à laquelle Séoul s'est abstenue de participer.