Relance du nucléaire et "souveraineté" : EDF lance un deuxième fonds d'investissement pour les petits spécialistes de l'atome

A lui seul, le programme de construction des 6 nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 annoncés en 2022 par Emmanuel Macron pourrait coûter 100 milliards d'euros.

Le géant nucléaire EDF et le fonds français Siparex ont annoncé mardi 13 mai le lancement d'un 2e fonds d'investissement pour couvrir les immenses besoins de financement de la filière industrielle appelée à participer à la relance du nucléaire en France. "La vocation" du Fonds France nucléaire 2 (FFN2) est d’accompagner des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) "disposant d’un savoir-faire important dans le nucléaire" afin de répondre aux "besoins croissants de la filière, laquelle contribue aux enjeux de souveraineté" , indique le communiqué commun.

Il s'inscrit "dans la continuité du Fonds France Nucléaire, lancé en octobre 2021, qui a achevé son déploiement fin 2024 à travers 11 investissements dans des entreprises représentatives de la diversité des métiers de la filière", selon la même source.

Premiers investissements

Ce FFN2 d'une taille cible de 300 millions d'euros a déjà réuni 100 millions d'euros lors d'un premier tour de table associant "EDF, premier investisseur du fonds, Framatome, Orano, et TechnicAtome, grands donneurs d’ordres de la filière nucléaire, ainsi que Siparex Associés, sponsor des fonds du Groupe Siparex". Ce fonds pourra investir jusqu'à 50 millions d'euros. "Il associera également de nouveaux investisseurs institutionnels, industriels et privés de premier plan, souhaitant investir dans les enjeux de souveraineté industrielle et énergétique, de réindustrialisation, et de décarbonation de l’économie, et bénéficier de la forte dynamique associée" .

Ce 2e fonds a déjà réalisé un premier investissement dans Ekoscan Integrity Group, fournisseur mondial de solutions avancées de contrôle non destructif pour des applications industrielles et infrastructures critiques, aux côtés du fondateur de l’entreprise et de l’équipe de direction d’Ekoscan Integrity, d'Eurazeo, ainsi que d’ALIAD (Air Liquide Venture Capital), indiquent EDF et Siparex. Selon le communiqué, la filière nucléaire française est le troisième secteur industriel en France, avec plus de 2.000 entreprises et 220.000 salariés.