 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 14:18

Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur

Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur

Le jeu des chaises musicales a commencé en Ligue 2. Si le mercato des joueurs devra attendre le 15 juin, celui des entraîneurs bat son plein dans l’antichambre du football français. L’AS Nancy Lorraine a officialisé ce jeudi la nomination de d’Oswald Tanchot sur son banc, «  pour une durée de deux saisons, assortie d’une année supplémentaire en option ». L’ancien coach de Grenoble succède ainsi à Pablo Correa sur le banc des Chardons.

L'AS Nancy-Lorraine est heureuse d'annoncer la nomination d'Oswald Tanchot au poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Il s'est engagé avec le club pour une durée de deux saisons, assortie d'une année supplémentaire en option. Cette nomination s'inscrit dans le projet… pic.twitter.com/yUmO09qCyG…

OC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pierre Sage confirme un renfort de luxe pour son staff
    Pierre Sage confirme un renfort de luxe pour son staff
    information fournie par So Foot 21.05.2026 14:41 

    Yannick, pas Jérôme. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, Pierre Sage a presque validé l’arrivée de l’ancien de la maison sang et or Yannick Cahuzac au poste d’adjoint : « Cela avait failli se faire beaucoup plus tôt dans la saison (l’été dernier) et cela avait ... Lire la suite

  • Nice-Saint-Étienne, la mauvaise cerise sur le gâteau de la LFP
    Nice-Saint-Étienne, la mauvaise cerise sur le gâteau de la LFP
    information fournie par So Foot 21.05.2026 14:35 

    Après une saison marquée par une incapacité chronique à anticiper et gérer l'organisation de ses compétitions, la LFP s'est offert un dernier couac pour finir la campagne. Reportés pour cause de finale de Coupe de France, les barrages entre Nice et Saint-Étienne ... Lire la suite

  • Un tirage au sort qualifie l'Algérie en quarts de finale de la CAN U17
    Un tirage au sort qualifie l'Algérie en quarts de finale de la CAN U17
    information fournie par So Foot 21.05.2026 14:14 

    Le destin a frappé comme en 2015. L’Algérie a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U17 2026, malgré sa défaite contre le Sénégal (2-1) lors du dernier match de poules, ce mercredi. Les Petits Verts ont obtenu cette qualification grâce… à un tirage ... Lire la suite

  • Un trophée de la Coupe du monde 1998 enterré quelque part en France
    Un trophée de la Coupe du monde 1998 enterré quelque part en France
    information fournie par So Foot 21.05.2026 14:09 

    Vingt-huit ans après le doublé de Zizou et le but de Petit, la finale face au Brésil est gravée dans les mémoires de toute une génération. Des célébrations qui auront duré toute une nuit, voire plus, et des images à ne plus les compter des Bleus avec un trophée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank