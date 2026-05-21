Reims et Nancy ont chacun trouvé leur entraîneur

Le jeu des chaises musicales a commencé en Ligue 2. Si le mercato des joueurs devra attendre le 15 juin, celui des entraîneurs bat son plein dans l’antichambre du football français. L’AS Nancy Lorraine a officialisé ce jeudi la nomination de d’Oswald Tanchot sur son banc, « pour une durée de deux saisons, assortie d’une année supplémentaire en option ». L’ancien coach de Grenoble succède ainsi à Pablo Correa sur le banc des Chardons.

L'AS Nancy-Lorraine est heureuse d'annoncer la nomination d'Oswald Tanchot au poste d'entraîneur principal de l'équipe première. Il s'est engagé avec le club pour une durée de deux saisons, assortie d'une année supplémentaire en option. Cette nomination s'inscrit dans le projet… pic.twitter.com/yUmO09qCyG…

OC pour SOFOOT.com