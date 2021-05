Régionales : Xavier Bertrand accentue son avance, pas d'effet Dupond-Moretti

Xavier Bertrand, actuel président de la région des Hauts-de-France et candidat à sa succession, est dans une position de force. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Figaro et LCI à un mois du premier tour des élections régionales, il arrive en tête des intentions de vote au premier tour, comme au second tour, quel que soit le scénario.

Il arriverait en tête avec 35 % des intentions de vote, contre 32 % pour son principal adversaire, Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national. Ils sont suivis par la liste EELV conduite par Karima Delli (20 %) et par celle du candidat de la majorité, Laurent Pietraszewski (10 %), qui a vu arriver le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La liste de Debout la France, emmenée par José Évrard, ne réunit que 2 % des intentions de vote et celle d'Éric Pecqueur (Lutte ouvrière) 1 %.

L'ogre Dupond-Moretti peut-il sauver Macron ?

Bertrand en tête du second tour

Plus périlleux, le second tour. Dans un schéma quadrangulaire, l'ancien LR l'emporterait à 36 % des voix contre 32 % pour son principal concurrent, Sébastien Chenu. Dans le cas d'un affrontement triangulaire, Xavier Bertrand l'emporterait avec 44 % des voix, contre 34 % pour Sébastien Chenu et 22 % pour la candidate EELV, Karima Delli. Xavier Bertrand joue gros dans cette élection : son avenir présidentiel ne survivrait pas à une défaite aux régionales.

