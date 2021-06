Régionales : présidents en danger !

La prime au sortant. Nombre de présidents de région devraient être reconduits au soir des régionales, crise oblige. Mais, pour plusieurs d'entre eux, la partie sera (très) serrée, et risque même d'être perdante. Les points chauds des présidences menacées.

En Paca, la grosse pression de Mariani sur Muselier

Renaud Muselier a toujours en tête les sueurs froides de 2015. En tandem avec Christian Estrosi pour prendre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la gauche, il a lutté jusqu'aux derniers instants pour éviter que la frontiste Marion Maréchal souffle la victoire. Et n'a dû le gain de la collectivité qu'au retrait de Christophe Castaner, chef de file de la gauche, dans l'entre-deux-tours. Le scénario pourrait se reproduire, le candidat RN Thierry Mariani caracolant en tête des sondages, mais les circonstances sont différentes. Et font que le président sortant Les Républicains de Paca est en danger. « On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est là que nos chances de victoire sont les plus importantes », indique Marine Le Pen.

Il faut dire que la stratégie du Rassemblement national est tout autre. Au profil ultra-droitier de la nièce de Jean-Marie Le Pen succède un Thierry Mariani plus lisse. Transfuge de LR en 2019, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy n'effraie pas les électeurs de droite. Ils connaissent bien l'ancien député vauclusien, candidat ici aux régionales

