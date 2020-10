Régionales : le sondage secret qui conforte Valérie Pécresse

C'est le sondage qui donne du baume au cœur des pécressistes. Alors que les hostilités débutent en Île-de-France, en vue des élections régionales de mars prochain, et que l'actuelle présidente de la région, Valérie Pécresse, n'a pas encore annoncé sa candidature, son mouvement politique, Libres !, a commandé à l'institut Ipsos un sondage, réalisé du 9 au 12 octobre auprès d'un échantillon de 1 000 personnes et que Le Point révèle en exclusivité.

Les têtes d'affiche se bousculent autour du fauteuil arraché en 2015 par Valérie Pécresse à la gauche socialiste, qui y régnait depuis dix-sept ans. Les jeunes ambitieux, Julien Bayou pour EELV et Jordan Bardella pour le RN, se poussent du col. L'ex-journaliste Audrey Pulvar, tout juste nommée adjointe d'Anne Hidalgo à Paris, est pressentie à la tête d'une liste PS-PC et s'est déjà fait remarquer par une déclaration fracassante sur la gratuité des transports ; une autre femme de gauche en vue, la députée Clémentine Autain, prendrait les rênes d'une liste LFI. Et Emmanuel Macron, lui-même, pousse le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, l'un des piliers du gouvernement, à prendre la tête d'une liste LREM qui pourrait compter plusieurs ministres. Mais l'intéressé réserve encore sa réponse.

Assise solide

Objectif du pouvoir en place : transformer les régionales en « crash-test » pour les présidentiables de droite que sont Valérie

