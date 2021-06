Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez joue la sécurité

« Tout va se jouer dans la dernière semaine », prophétisait, en mai, un cadre écologiste lyonnais, espérant un retournement des thèmes de campagne vers l'environnement à l'arrivée des beaux jours. Dans un contexte pesant de crise sanitaire et de couvre-feu, la sécurité et l'immigration (bien que celle-ci n'entre pas dans le giron des pouvoirs régionaux) se sont imposées dans cette campagne longtemps virtuelle. Et la réouverture des terrasses n'a pas inversé la tendance. Selon un sondage Ipsos du 9 juin, 44 % des personnes interrogées dans la région font de la délinquance le sujet le plus préoccupant, devant l'immigration (29 %), l'environnement (27 %) et l'épidémie de Covid-19 (22 %).

Sécurité, j'écris ton nom

Compétence régionale ou non, Laurent Wauquiez a donc présenté un programme orchestré autour d'un budget sécurité de 320 millions d'euros. « Un bouclier de protection des citoyens », qui vise à doubler les effectifs de la police ferroviaire, mettre en place une brigade d'intervention dans les lycées, déployer 10 000 caméras, des boîtiers pour les commerçants, ou encore expérimenter la reconnaissance faciale. Face à lui, Najat Vallaud-Belkacem a aussi décidé de s'emparer « des craintes de l'époque » dans son programme nommé « L'avenir en toutes sécurités ». « Dans mon programme, vous trouverez des mesures claires. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient

... Lire la suite sur LePoint.fr