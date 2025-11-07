 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Régime yaourt : quelles conséquences pour la santé de Nicolas Sarkozy en prison ?
information fournie par Le Point 07/11/2025 à 17:40

Depuis qu'il est détenu au centre pénitentiaire de la Santé, l'ancien chef de l'État ne se nourrirait plus que de yaourts. La raison invoquée ? La crainte que d'autres détenus puissent cracher dans sa nourriture. Si cette précaution peut sembler compréhensible en milieu hostile, elle soulève de sérieuses questions sanitaires. Le Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat, a accepté d'analyser les risques d'un tel régime.​​

« Tout d'abord, ce qui m'inquiète c'est qu'un détenu, que ce soit Nicolas Sarkozy ou n'importe qui d'autre, ne puisse pas manger correctement en prison. Ce n'est pas une situation acceptable », insiste d'emblée le médecin. Quant à savoir si manger plusieurs yaourts tous les jours est dangereux pendant plusieurs semaines : « La réponse est non, rassure le Pr Hansel. Du moins pour une personne en bonne santé. » L'exception notable concerne les individus atteints d'une maladie rénale, pour qui un apport massif de calcium pourrait poser problème. Les reins, incapables de réguler correctement cet afflux, risqueraient la surcharge. Autre conséquence à long terme, mais qui nécessiterait plusieurs mois : une consommation excessive de produits laitiers augmente le risque de cancer de la prostate.​

« Le chef d'État qui nous manque » : Nicolas Sarkozy submergé de courrier en prisonLe véritable enjeu réside dans l'insuffisance nutritionnelle d'un tel régime. « Le

... Source LePoint.fr

1 commentaire

  • 18:24

    Sarkosy est là dans la vraie vie avec ses collègues ra ca il les

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank