Régime yaourt : quelles conséquences pour la santé de Nicolas Sarkozy en prison ?

Depuis qu'il est détenu au centre pénitentiaire de la Santé, l'ancien chef de l'État ne se nourrirait plus que de yaourts. La raison invoquée ? La crainte que d'autres détenus puissent cracher dans sa nourriture. Si cette précaution peut sembler compréhensible en milieu hostile, elle soulève de sérieuses questions sanitaires. Le Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat, a accepté d'analyser les risques d'un tel régime.​​

« Tout d'abord, ce qui m'inquiète c'est qu'un détenu, que ce soit Nicolas Sarkozy ou n'importe qui d'autre, ne puisse pas manger correctement en prison. Ce n'est pas une situation acceptable », insiste d'emblée le médecin. Quant à savoir si manger plusieurs yaourts tous les jours est dangereux pendant plusieurs semaines : « La réponse est non, rassure le Pr Hansel. Du moins pour une personne en bonne santé. » L'exception notable concerne les individus atteints d'une maladie rénale, pour qui un apport massif de calcium pourrait poser problème. Les reins, incapables de réguler correctement cet afflux, risqueraient la surcharge. Autre conséquence à long terme, mais qui nécessiterait plusieurs mois : une consommation excessive de produits laitiers augmente le risque de cancer de la prostate.​

« Le