Refus de serrer la main à l'Assemblée : "des pignouferies" selon le député RN Jean-Philippe Tanguy

Lors du vote à la présidence de l'Assemblée nationale, plusieurs élus ont refuser de serrer la main du député RN, Flavien Termet. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Lors de l'élection au perchoir ce jeudi 18 juillet, plusieurs députés principalement du Nouveau front populaire (NFP), ont refusé de serrer la main de Flavien Termet élu RN. Ce dernier était en charge du bon fonctionnement du vote.

Les députés de l'hémycicle ont procédé à l'élection de la présidence à l'Assemblée Nationale la veille. Tradition républicaine oblige, le doyen de l'Assemblée qui n'est autre que le député des Bouches-du-Rhône José Gonzalez (RN), doit être assisté des six plus jeunes élus. L'édile Flavien Termet (RN) âgé de 22 ans a été désigné pour accueillir ses collègues à la tribune lors du vote.

Signe de protestation, plusieurs députés de gauche ont refusé de lui serrer la main. Parmi eux, Louis Boyard, Sebastien Delogu, Sandrine Rousseau, Mathilde Panot, Clémence Guetté et d'autres. L'ancienne ministre Macroniste Agnès Pannier-Runacher a aussi refusé de serrer la main du jeune élu, quant au député François Piquemal, député (NFP/LFI) de Toulouse, a lancé un "pierre, feuille, ciseau" à son collègue qui lui tendait la main.

Sur compte X, l'élu Louis Boyard a déclaré : "On ne serre pas à la main à l’extrême droite. Jamais."

"Des mal éduqués"

Les élus du Rassemblement national n'ont pas tardé à réagir. "Les voyous sont de retour. Avec le soutien de Gabriel Attal", affirme sur X Laure Lavalette, députée (RN) de Toulon et du Var.

"On est habitués à ce que j'appelle des pignouferies, des mal élevés, de mal éduqués, de gougniafiers qui malheureusement qui sont élus, qui sont là et qui se comportent comme de manière inacceptable par rapport à leur mandat", déclare le député RN Jean-Phillipe Tanguy, invité ce vendredi 19 juillet sur Franceinfo .

"Ces gens, insoumis et autres, parce que j'ai aussi vu Madame Pannier-Runacher (...) ne respectent pas l'ensemble des électeurs, parce qu'ils sont députés de tous les Français et de toutes les Françaises. Même ceux qui ne leur plaisent pas. Moi j'ai pas forcément envie de serrer la main de Messieurs Boyard, Delogu (...) je le fais parce que c'est mon rôle de député. Parfois c'est dur de serrer la main de Monsieur Delogu, Boyard et Bilongo" a-t-il ajouté.

Après la réelection de la députée Ensemble Yaël Braun-Pivet au perchoir, les présidents des groupes se retrouvent ce vendredi à 10h à l'Assemblée Nationale. Les élus doivent s'accorder sur une répartition des postes de six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires.