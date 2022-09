Réformes des retraites : le gouvernement va la faire "dans une démarche de concertation", assure Élisabeth Borne

La Première ministre a affirmé que les discussions commenceraient après le lancement du Conseil national de la refondation le 8 septembre. Le dialogue rassemblera les organisations patronales et syndicales.

Elisabeth Borne, le 30 août à Paris. ( POOL / Ludovic MARIN )

"Un enjeu très important" du quinquennat selon Élisabeth Borne. La cheffe du gouvernement a déclaré, sur France Inter jeudi 1er septembre, souhaiter "avancer" sur la réforme des retraites. " On est dans une démarche de concertation , d'écoute, de recherche d'un chemin. Il faut qu'on ait ces discussions avec les organisations patronales et syndicales, et avec le Parlement", a affirmé la Première ministre au lendemain d'un séminaire gouvernemental à l'issue duquel cette réforme n'a pas été mentionnée.

"Les discussions s'engageront après le Conseil national de la refondation", a souligné Élisabeth Borne. "Si on veut financer un modèle social protecteur, il faut avoir des ressources et on ne peut pas se priver d'une partie de notre capacité de travail pour créer les richesses . C'est aussi important pour pouvoir demain financer la transition écologique", a fait valoir la Première ministre.

Des discussions "d'abord sur l'assurance chômage"

Le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites, qui précisera notamment l'ampleur des déficits du système de retraites à court et moyen terme, doit être publié le 15 septembre.

"Dans la foulée" du CNR, censé réunir partis, associations, patronat et syndicats sur les réformes à venir, " on va avoir un programme de discussions , d'abord sur l'assurance chômage, avec les organisations patronales et syndicales, mais il faut aussi qu'on puisse parler de ce sujet, qui est un sujet complexe", a détaillé la Première ministre.

"Travailler progressivement plus longtemps"

Élisabeth Borne veut notamment discuter de "comment la part des seniors qui sont au travail peut augmenter" et "comment on peut travailler progressivement un peu plus longtemps". Elle a reconnu que le sujet était "complexe" , selon "le métier que vous faites".

La Première ministre n'avait pas cité cette réforme dans les chantiers du gouvernement, mercredi à l'issue du séminaire gouvernemental. Mais elle n'est "pas abandonnée" et son "déploiement progressif" sera mené "au cours de l’année 2023", avait affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, jugeant "fondamental de concerter" en amont . "Nous voulons réformer le travail dans son ensemble incluant la question des retraites", avait-il précisé.