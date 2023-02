Réforme des retraites : "Vous n'êtes plus la France insoumise, vous êtes la France indécise", lance Gabriel Attal

Le ministre du Budget et des comptes publics a interpellé les députés LFI et évoqué leurs divisions au sein de la Nupes.

Gabriel Attal, le 17 février 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / Ludovic MARIN )

Au lendemain de la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, qui a exhorté les insoumis à ne pas retirer leurs amendements sur le projet de réforme des retraites à l'inverse d'autres courants de la Nupes dont les communistes, Gabriel Attal a raillé les élus LFI à la tribune de l'Assemblée nationale. "Depuis plusieurs jours, on assiste à des va-et-vient dans votre stratégie. Vous avez retiré des milliers d'amendements et ensuite vous avez arrêté de le faire. V ous avez défendu vos amendements et vous arrêtez de le faire. Vous n'êtes plus la France insoumise, vous êtes la France indécise sur ce que vous voulez faire", a t-il lancé, vendredi 17 février, à quelques heures de la fin de l'examen du projet de réforme des retraites par l'Assemblée nationale.

"Plus personne ne vous suit. Même dans la Nupes ! Regardez, les socialistes ne sont plus là, surêment "dégoûtés" de cette stratégie", a t-il ajouté. Plus tôt dans la matinée, Philippe Vigier, député de la majorité, avait ironisé sur l'attitude des élus LFI vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, qualifié de "guide suprême.

"Ne pas aboyer avec les autres"

"Nous on veut débattre" et "aller au bout de ce texte". "Retirez vos amendements, arrêtez de jouer à touché-coulé avec la tête des Français qui travaillent et allons enfin au vote", a lancé pour sa part Gabriel Attal, au sujet des amendements qui empêcheront les débats parlementaires d'aller jusqu'à l'article 7, élément clé du projet de loi sur l'âge de départ légal à 64 ans.

"On ne baissera pas le ton" à l'Assemblée nationale et ailleurs, avait prévenu la veille Jean-Luc Mélenchon en meeting à Montpellier, demandant à ses alliés de gauche de ne "pas aboyer avec les autres" contre l'opposition musclée de La France insoumise sur la réforme des retraites. Celui qui n'est plus député mais reste chef de file de son mouvement avait défendu la stratégie du groupe LFI, qui a déposé des milliers d'amendements et provoqué des incidents en séance. LFI refuse jusqu'ici de retirer ces amendements, ce qui aurait pour effet de permettre l'examen avant vendredi minuit du principal article de la réforme, celui qui repousse de 62 à 64 ans l'âge de départ en retraite. "Nous avons été élus pour être l'opposition, pas pour être leur larbin", a-t-il lancé.