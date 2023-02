"Le guide suprême vous l'a interdit" : quand un député de la majorité raille les élus LFI et Jean-Luc Mélenchon

L'Assemblée nationale achevait vendredi 17 février l'examen incomplet du projet de réforme des retraites, sans avoir même pu pousser jusqu'au très commenté article 7 sur l'âge légal de départ à 64 ans.

Jean-Luc Mélenchon, à Montpellier, le 16 février 2023 ( AFP / Pascal GUYOT )

"C'est vous qui avez choisi de ne pas aller à l'article 7". Dans une prise de parole à la tribune de l'Assemblée nationale, le député Démocrate (MoDem + indépendants) Philippe Vigier, membre de la majorité pro-réforme des retraites, a raillé vendredi l'attitude des députés de la France insoumise vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, et leur stratégie "d'obstruction permanente".

Le leader de LFI Jean-Luc Mélenchon a appelé jeudi les députés à ne pas se "précipiter" vers l'article clé de la réforme des retraites sur l'âge de départ à 64 ans, critiquant le retrait "incompréhensible" d'amendements communistes. "Incompréhensible retrait des amendements du PCF. Pourquoi se précipiter à l'article 7 ? Le reste de la loi ne compte pas ? Hâte de se faire battre ?", a tancé Jean-Luc Mélenchon, montrant au grand jour les divergences stratégiques au sein de la Nupes

"A quelques heures du gong de minuit, je ne comprends pas votre choix de vous cantonner dans une obstruction permanente. C'est vous qui avez choisi de ne pas aller à l'article 7. Je le regrette, on aurait eu un vrai débat. J'ai bien compris que le guide suprême vous l'a interdit, et à partir de là, on ne le fait pas", a ironisé Philippe Vigier, vendredi 17 février, en séance à l'Assemblée nationale.

Un "aveu" de Mélenchon, selon Attal

Après le tweet de Jean-Luc Mélenchon, les macronistes avaient aussitôt pointé dans l'hémicycle les désaccords au sein de la Nupes. Jean-Luc Mélenchon "met en cause nos collègues communistes", a relevé Sylvain Maillard (Renaissance). "Il est en train de dire très clairement (que) c'est la Nupes, les LFI qui font le blocage, il reconnaît qu'ils bloquent", a-t-il pointé avant une suspension de séance.

Graphique expliquant la procédure de l'article 47-1 de la Constitution utilisé par le gouvernement pour soumettre son projet de réforme des retraites ( AFP / )

Le groupe communiste a retiré ses amendements "après avoir réfléchi, en pleine souveraineté avec comme seule boussole, être utile aux gens et au mouvement social", a assuré Sébastien Jumel. A la reprise des débats, il a appelé de nouveau ses collègues à "accélérer". "Jean-Luc Mélenchon a tort de penser qu'il ne faut pas aller à l'article 7", a également estimé le député socialiste Jérôme Guedj sur BFMTV. Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a de son côté dénoncé une "bascule" et un "aveu" de Jean-Luc Mélenchon, qui veut faire "traîner les débats". Quelque 4.000 amendements restent à discuter avant d'aborder l'article 7, dont une bonne part venant des Insoumis.