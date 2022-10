Réforme des retraites : "Rien à négocier" avec Élisabeth Borne, tranche l'Insoumise Mathilde Panot

Elle a appelé "tous ceux qui luttent contre cette réforme des retraites" à participer à la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique", dimanche.

Mathilde Panot à Paris, le 14 octobre 2022. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

La France insoumise n'a pas l'intention de négocier avec le gouvernement sur la réforme des retraites, a indiqué vendredi 14 octobre la patronne des députés, Mathilde Panot. Le recul de l'âge de départ à la retraite est "une condition non négociable", a-t-elle tranché.

"La Première ministre m'a confirmé qu'elle souhaitait toujours reporter l'âge de départ à la retraite et, pour nous, c'est une condition non négociable, une base de discussion que nous n'acceptons pas ", a déclaré Mathilde Panot à la presse en sortant d'une réunion de "5 minutes chrono" à Matignon.

"J'ai indiqué à la Première ministre que notre groupe n'avait rien à négocier avec ce gouvernement sur ces questions-là. Et donc on invite toutes celles et ceux qui luttent contre cette réforme des retraites à venir marcher avec nous ce dimanche 16 octobre à 14h, place de la Nation" à Paris, a ajouté la députée du Val-de-Marne.

Une "grève qui est en train de faire tache d'huile"

Les partis de gauche, plusieurs ONG et syndicalistes vont défiler dimanche à Paris dans une "marche contre la vie chère et l'inaction climatique". De leur côté, la CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi.

Mathilde Panot a évoqué "un mouvement de grève qui est en train de faire tache d'huile sur la question de l'augmentation des salaires".

"Ne faisons pas de fausses oppositions entre les gens. Je ne suis pas d'accord avec le gouvernement quand il dit que ce qui se passe pour des millions de Français aujourd'hui avec leur voiture est de la faute des grévistes (des raffineries, NDLR), c'est faux", a-t-elle ajouté.

Élisabeth Borne a entamé jeudi une série de rendez-vous avec les responsables parlementaires au sujet du projet de réforme des retraites, qu'Emmanuel Macron souhaite voir déposé avant la fin de l'hiver. Elle doit encore recevoir Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national, vendredi en fin de journée, et les responsables socialistes lundi.