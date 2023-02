Réforme des retraites : "Le 7 mars, ce sera dur", prévient Clément Beaune

Comme lors des dernières journées de mobilisation contre la réforme des retraites, le ministre des Transports appelle les usagers privilégier le télétravail et à limiter les déplacements le 7 mars.

Le ministre des Transports Clément Beaune, le 30 janvier 2023, à Paris. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Alors que les syndicats promettent de "mettre la France à l'arrêt" lors de la prochaine journée de mobilisation contre la réforme des retraites prévue le 7 mar s, le ministre des Transports s'attend à une nouvelle journée difficile. "Le 7 mars, je vais être très clair : ce sera dur", a affirmé mardi 21 février Clément Beaune sur Sud Radio.

"Nous avons une discussion, il y a des syndicats qui ont parlé de grève reconductible, d’autres non, des entreprises où ça a été évoqué, d’autres non. On va essayer d’éviter que ce soit dur et long" , a-t-il toutefois assuré.

Comme les dernières fois, le ministre appelle les usagers à privilégier le télétravail et à limiter les déplacements : "Pour les transports, les syndicats ont dit qu’ils voulaient faire du 7 mars une journée de forte mobilisation. Il y aura forcément un impact le 7 mars", a-t-il insisté. " Si on peut décaler, reporter, télétravailler, c’est mieux de le faire ainsi", a-t-il avancé.

"Par la suite, on va faire en sorte avec le dialogue social que ce soit le moins long et le moins difficile possible. Il y a des discussions en cours", a ajouté Clément Beaune. "Je ne pense pas qu'il faille changer le droit de grève en lui-même, a-t-il cependant répété. "Je pense que dans les grandes entreprises publiques, dans les grands services publics notamment les transports, on peut faire mieux pour l’usager. Ce que je demande aux entreprises publiques au-delà du 7 mars c’est de mieux s’organiser pour informer, prévoir et limiter les difficultés", a-t-il estimé.