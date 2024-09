Réforme des retraites : Jérôme Guedj (PS) prône un "gel" plutôt que l'abrogation défendue par le NFP

L'élu socialiste a une nouvelle fois pris ses distances avec les positions du Nouveau front populaire.

Jerome Guedj, le 14 mai 2024, à l'Assemblée nationale ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le député socialiste Jérôme Guedj a proposé dimanche 2 septembre que le prochain gouvernement suspende ou gèle la réforme décriée d'Emmanuel Macron sur la retraite à 64 ans, plutôt qu'une abrogation pure et simple comme défendue par le Nouveau Front populaire (NFP).

"La gauche n'a pas gagné"

"Il faut remettre le sujet sur la table, commencer par suspendre, geler. Je ne parle pas à ce stade d'abroger, ça c'était la proposition du Nouveau Front populaire", a déclaré l'élu PS de l'Essonne sur Radio J. "Comme la gauche n'a pas gagné, on suspend, on gèle et on rediscute avec les partenaires sociaux", a-t-il ajouté, rappelant qu'il avait comme le NFP soutenu pendant la campagne législative l'annulation de la retraite à 64 ans.

L'alliance de gauche NFP, dont l'une des priorités est d'abroger cette réforme très impopulaire adoptée en 2023 sans vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution, est arrivée en tête des élections législatives anticipées. Mais elle est loin de détenir la majorité absolue.

Le président Emmanuel Macron a refusé de nommer à Matignon la candidate du NFP Lucie Castets, et poursuit ses consultations en vue de désigner un Premier ministre. Il recevra lundi l'ex-chef de gouvernement socialiste Bernard Cazeneuve, qui fait figure de grand favori. Sur Radio J , Jérôme Guedj a plaidé pour que les forces politiques fassent des "compromis" dans la période qui s'ouvre. "Ca ne peut pas être tout le programme et rien que le programme du NFP", a-t-il dit.

La réforme des retraites devrait être au centre des discussions en vue de la formation du nouveau gouvernement. Bernard Cazeneuve a fait savoir qu'il l'évoquerait lundi avec Emmanuel Macron. Le président du MoDem François Bayrou, allié du chef de l'Etat, a indiqué ces derniers jours qu'il pensait la réforme "améliorable". Dimanche sur LCI, il s'est dit "persuadé" que de "meilleurs réglages" pouvaient être trouvés.