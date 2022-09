Réforme des retraites : "Il faut qu'Emmanuel Macron fasse preuve d'un peu plus d'humilité", fustige Philippe Martinez

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, le 1er mai 2022 à Paris. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Ce n'est pas un défaut d'être humble, c'est d'écouter, si Emmanuel Macron a changé, il écoute et il voit bien que sur la réforme des retraites, les Français, très majoritairement, ne sont pas d'accord", a résumé le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, sur BFMTV/RMC ce mardi 27 septembre.

La CGT est opposée à la réforme des retraites, comme son secrétaire général, Philippe Martinez, l'a à nouveau fait savoir ce mardi 27 septembre sur le plateau de BFMTV/RMC, à deux jours d'une mobilisation dans toute la France.

"On est opposés à l'allongement de l'âge de départ à la retraite parce qu'on considère que c'est une aberration quand il y a autant de chômeurs dans ce pays. Garder plus longtemps ceux qui ont du boulot au boulot, ça veut dire empêcher ceux qui n'en ont pas d'en trouver. C'est assez simple comme raisonnement mais je pense que c'est compris par tout le monde", a-t-il résumé.

Puis de fustiger Emmanuel Macron : "Considérer que parce qu'il est élu tout le monde est d'accord pour reculer l'âge de la retraite, il a déjà fait le coup la dernière fois. Il faut que le président de la République fasse preuve d'un peu plus d'humilité. Ce n'est pas un défaut d'être humble, c'est d'écouter - il dit 'j'ai changé' tous les six mois, à peu près. S'il a changé, il écoute, et il voit bien que sur cette question-là, les Français, très majoritairement, ne sont pas d'accord. J'ai vu un sondage : 80% des moins de 35 ans considèrent qu'il faut soit rester à 62 ans, soit baisser l'âge de la retraite."

L'exécutif décidera cette semaine de la méthode

L'exécutif n'a pas encore annoncé la méthode envisagée pour engager une réforme des retraites. Cette méthode sera rendue publique "d'ici la fin de la semaine", a affirmé lundi la Première ministre Elisabeth Borne sur BFMTV/RMC, qui n'a pas exclu le recours à l'article 49.3. Parmi les pistes envisagées figurent un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) et un projet de loi ad hoc. "Il y a différents scénarios, et donc nous cherchons en effet la meilleure voie avec l'objectif d'avoir du dialogue, de la concertation et d'avancer rapidement", a ajouté la cheffe du gouvernement.

Les syndicats n'attendent pas cette décision pour se mobiliser. Jeudi, la CGT, FSU, Solidaires et les organisations de jeunesse appellent à une journée de grève et de manifestation pour "augmenter les salaires, pas l'âge de la retraite", une "première étape" en attendant d'autres mobilisations. Au moins 200 lieux de rassemblement sont prévus partout en France, affirme Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. Une source policière attend 3 à 6.000 personnes à Paris. Elles étaient en comparaison 3.200 le 17 mars et 8.800 le 27 janvier, selon l'Intérieur.