Réforme des retraites : grèves dans les transports et l'énergie pour la journée du 16 février

Les syndicats sont encore à la recherche d'un accord pour durcir le mouvement et déclencher une grève reconductible.

( AFP / LOU BENOIST )

Les fédérations CGT dans les secteurs des transports et de l'énergie ont appelé lundi 13 février à la grève à l'occasion de la 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, jeudi 16 février

"Les Fédérations nationales CGT des ports et docks, des cheminots, des industries chimiques, du verre et céramique et des Mines Énergie appellent à 24 heures d'arrêt de travail pour la journée de grève et de mobilisation interprofessionnelle du 16 février 2023", ont indiqué lundi les fédérations concernées dans un communiqué conjoint.

Vers une grève reconductible ?

Un durcissement du conflit est toujours dans les têtes des syndicats, mais ne se matérialise pas encore. Les cinq fédérations précisent qu'elles "recherchent" encore "ensemble les conditions de l'élévation et de l'élargissement du rapport de forces, notamment par la grève reconductible".

Elles pointent une fois de plus du doigt "une réforme injuste et injustifiée" , et notamment le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Les fédérations mettent aussi l'accent sur les conséquences pour les femmes, aux carrières hachées, pour les jeunes dont les années d'étude ne sont pas comptabilisées pour le calcul de la retraite et les travailleurs usés, qui n'auraient pas de compensation pour la pénibilité subie.

"Le 16 février, tous ensemble en grève et dans les rues pour participer aux manifestations interprofessionnelles pour gagner le retrait de la réforme des retraites", concluent les signataires.