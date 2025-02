Réduire de moitié les dépenses militaires ? La Chine accueille froidement la proposition de la Russie et des États-Unis

La Chine "ne s'engage dans aucune course aux armements", a assuré Pékin, qui estime que ses dépenses militaires sont "limitées" et "tout à fait nécessaires".

Des militaires chinois à Pékion, en Chine, le 6 avril 2023. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La Chine n'a pas semblé réceptive, mardi 25 février, à la proposition de Donald Trump de réduire de moitié les budgets militaires de Moscou, Washington et Pékin, Tandis que Vladimir Poutine s'y est dit favorable, lundi. Ses dépenses militaires sont "tout à fait nécessaires", a tranché la diplomatie chinoise..

Le président américain avait suggéré mi-février que les trois plus grandes puissances militaires mondiales puissent couper de moitié leurs dépenses militaires et qu'il prévoyait d'en discuter avec Moscou et Pékin une fois que les conflits en Ukraine et au Proche-Orient seraient réglés.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié lundi de "bonne idée" cette proposition. "Nous pourrions conclure un accord avec les États-Unis : les États-Unis réduiraient de 50% et nous réduirions de 50% . La Chine se joindrait alors à nous si elle le souhaite", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien télévisé.

Invité mardi à réagir aux propos du président russe, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, n'a pas répondu de façon directe à la question.

"La voie du développement pacifique"

"La Chine s'est constamment engagée sur la voie du développement pacifique, et ses dépenses de défense, limitées, sont tout à fait nécessaires pour sauvegarder sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement, ainsi que la paix dans le monde", a-t-il déclaré lors d'un point presse régulier.

"La Chine a toujours adhéré à une stratégie de défense basée sur l'autodéfense (...) et ne s'engage dans aucune course aux armements avec aucun pays", a-t-il affirmé.

La Russie a très fortement augmenté ses dépenses militaires pour soutenir son assaut contre l'Ukraine lancé il y a trois ans.

Les États-Unis restent toutefois, de très loin, le pays ayant le budget de défense le plus important au monde.

Il s'établissait, en 2024, à 968 milliards de dollars, devant la Chine (235) et la Russie (145,9), selon les données de l'Institut international des études stratégiques (IISS), organisme de référence basé à Londres.