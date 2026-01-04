 Aller au contenu principal
Record pour Ibrahim Mbaye
information fournie par So Foot 04/01/2026 à 10:51

Record pour Ibrahim Mbaye

Record pour Ibrahim Mbaye

Qu’Ibrahim Mbaye brille durant la Coupe d’Afrique des nations, c’était prévu.

En huitièmes de finale de la compétition, durant lesquelles le Sénégal s’est qualifié en quarts suite à sa victoire plutôt maîtrisé contre le Soudan, le joueur du Paris Saint-Germain s’est donc illustré en inscrivant le dernier but de la rencontre à la 77 e minute. Suffisant pour établir un record , et s’approcher d’un autre.…

