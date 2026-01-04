Record pour Ibrahim Mbaye
Qu’Ibrahim Mbaye brille durant la Coupe d’Afrique des nations, c’était prévu.
En huitièmes de finale de la compétition, durant lesquelles le Sénégal s’est qualifié en quarts suite à sa victoire plutôt maîtrisé contre le Soudan, le joueur du Paris Saint-Germain s’est donc illustré en inscrivant le dernier but de la rencontre à la 77 e minute. Suffisant pour établir un record , et s’approcher d’un autre.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer