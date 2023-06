Reconversion professionnelle et "sens au travail" : près d'un actif sur deux envisage de quitter son emploi pour un autre dans les deux ans, selon un rapport

L'enquête est publiée par le "Projet Sens", une association de dirigeants engagés pour redonner du "sens au travail".

(illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Changer pour gagner plus, pour être mieux considéré ou pour s'épanouir : la crise sanitaire a eu en France "un rôle d'accélérateur" des envies de reconversion professionnelle, selon des études récentes et des chercheurs.

Un rapport consacré à la quête de sens au travail, publié par le "Projet Sens" et relayé par franceinfo jeudi 22 juin vient confirmer cette tendance. Selon les chiffres de ce document, élaboré par une association de dirigeants, 43 % des actifs envisagent de quitter, dans les deux ans, leur emploi pour un autre ayant plus de sens. L'enquête affirme également que 29 % des actifs sondés ne perçoivent pas le sens et l'utilité de leur emploi.

La question environnementale prend de l'épaisseur

Selon une étude publiée par l'Unedic en avril dernier, plus de huit actifs sur dix souhaitent que leur travail soit en adéquation avec le défi climatique même si 25% ne savent pas si leur emploi actuel a un impact sur l'environnement, selon une étude publiée mardi par l'Unédic.

L'étude montre aussi qu'un quart des actifs (26%) envisagent (ou ont déjà sauté le pas) de changer de métier, d'entreprise ou de secteur pour mettre leur vie professionnelle en cohérence avec leurs préoccupations écologiques. Et 7 salariés sur 10 jugent qu'un engagement de leur entreprise en faveur de la protection de l'environnement les inciterait à y rester durablement.