Reconfinement : les conséquences économiques des annonces de Macron

C'est donc un nouveau confinement qu'a annoncé Emmanuel Macron pour une durée initiale d'un mois, à compter de vendredi 30 octobre. Le président de la République a longuement justifié ce choix, mercredi 28 octobre, lors de son intervention télévisée depuis l'Élysée. Et ce malgré « une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague ». « Je ne crois pas à l'opposition entre économie et santé que certains voudraient instaurer », a-t-il affirmé. Il n'empêche, l'économie française va être mise à rude épreuve après le plongeon du deuxième trimestre.

Si les services publics resteront ouverts, les commerces non essentiels seront bien fermés, au moins pour 15 jours, le temps de voir comment réagit la propagation du virus. Les magasins non alimentaires, les fleuristes, coiffeurs, et autres librairies, cafés, restaurants, cinémas, salles de spectacles seront fermés. Pour leur permettre de faire face, Emmanuel Macron a annoncé que le fonds de solidarité leur permettrait de toucher jusqu'à 10 000 euros par mois pour couvrir leurs frais fixes, en plus de la prise en charge du chômage partiel. « Nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges et les loyers des prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Le BTP continuera à fonctionner

Les écoles, elles, resteront ouvertes pour

