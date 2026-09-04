Rebond des embauches aux Etats-Unis en août, le chômage stable à 4,1%

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le chômage est resté bas le mois dernier aux Etats-Unis, à 4,1%, tandis que les embauches ont rebondi avec 162.000 créations nettes d'emploi, le triple de ce qu'attendaient les marchés, selon des données officielles publiées vendredi.

Les investisseurs envisageaient autour de 50.000 créations d'emplois sur la période, d'après le consensus publié par MarketWatch.

Les créations d'emplois pour les mois de juin et juillet ont par ailleurs été révisées à la hausse, rapporte le service statistique du ministère américain du Travail.

Ainsi, alors que des destructions d'emplois avaient précédemment été annoncées pour juillet, le bilan est désormais positif.

Quant au taux de chômage, il reste inchangé à 4,1%, ce qui est généralement considéré comme une situation de plein-emploi.

Les marchés financiers ont accueilli le rapport avec une pointe d'amertume: ils savent que si l'emploi va bien, la Réserve fédérale américaine (Fed) va se focaliser sur la lutte contre l'inflation, qui, elle, est élevée.

La perspective d'une hausse des taux d'intérêt se rapproche donc.