Rebelote pour le Bayern contre l'Atalanta
Bayern Munich 4-1 Atalanta
Buts : Kane (25 e et 54 e ), Karl (56 e ) et Díaz (70 e ) pour les Allemands // Samardžić (86 e ) pour les Italiens
Les clubs italiens, c’est ciao. Dans ces huitièmes de finale finalement très déséquilibrés, le Bayern Munich et l’Atalanta ont rejoué le match aller. Puisqu’aucune équipe n’avait déjà renversé un déficit de cinq buts, l’Atalanta n’a même pas essayé de faire quoique ce soit contre ce Bayern. Ou plutôt : elle n’a rien pu faire (1-4) . Même sans Michael Olise, Manuel Neuer et Joshua Kimmich ce soir, les hommes de Vincent Kompany ont inscrit dix buts en deux matchs. Ils affronteront le Real Madrid en quarts de finale.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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