RDC-Tshisekedi accuse le Rwanda de violer l'accord de paix

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) a accusé lundi le Rwanda de violer ses engagements, quelques jours après s'être rendu à Washington avec son homologue rwandais pour signer un accord censé mettre fin à des années de conflit dans l'est du pays.

Kigali n'a pas encore réagi à ces accusations formulées par Félix Tshisekedi lors d'un discours au Parlement congolais.

L'est de la RDC continue d'être le théâtre d'affrontements meurtriers entre l'armée congolaise, des groupes d'autodéfense locaux et le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Après une période d'accalmie, les combats se sont de nouveau intensifiés ces dernières semaines.

Ce week-end, les combattants du M23 ont progressé dans une zone proche de la frontière avec le Burundi et ont pris le contrôle du village de Luvungi, selon des habitants.

Les soldats congolais ont fui le village dimanche et ils ont affronté en se repliant des groupes d'autodéfense Wazalendo, qui refusent de battre en retraite face au M23, dans la ville voisine de Sange, où des dizaines de personnes ont été tuées, ont déclaré des responsables locaux.

Après sa récente avancée, les rebelles du M23 ne sont plus qu'à une soixantaine de kilomètres d'Uvira, dernière grande ville de la province du Sud-Kivu échappant encore à leur contrôle.

