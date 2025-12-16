RDC-Le M23 promet de se retirer d'Uvira à la demande des Etats-Unis

Le M23 a promis de se retirer de la ville d'Uvira dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) à la demande des Etats-Unis, alors que la prise de la ville la semaine dernière par les rebelles met à mal les efforts de médiation déployés par Washington dans la région.

Les insurgés, soutenus par le Rwanda selon un rapport des Nations unies, ce que dément Kigali, sont entrés dans Uvira moins d'une semaine après la ratification de plusieurs accords dont un protocole de paix entre le Rwanda et la RDC le 4 décembre à Washington, en présence de Donald Trump.

Samedi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré que les actions du Rwanda dans l'est de la RDC enfreignaient les accords de Washington, annonçant des mesures pour s'assurer que "les promesses faites au président américain sont tenues".

Dans un communiqué posté sur X dans la nuit de lundi à mardi, le chef de file de l'Alliance Fleuve Congo, à laquelle appartient le M23, a annoncé le retrait des rebelles d'Uvira.

Il a présenté ce retrait comme une "mesure de confiance unilatérale afin de donner au processus de Doha les plus grandes chances de succès", en référence aux pourparlers de paix sous médiation qatarie engagés entre le M23 et le gouvernement de RDC, parallèlement au processus de Washington.

Joint mardi par Reuters, un militant de la société civile présent à Uvira a déclaré que les rebelles étaient toujours déployés dans la ville.

Une source proche de la rébellion a déclaré que les forces rebelles et gouvernementales allaient se retirer à 5 kilomètres d'Uvira pour établir une zone tampon, ce que le M23 avait proposé la semaine dernière lors d'une conférence de presse.

Ni la RDC ni le Burundi, qui partage une frontière avec Uvira, n'ont répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaire.

(Rédaction de RDC, avec Sonia Rolley à Paris, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)