RDC: l'épidémie d'Ebola dépasse les 6.000 cas confirmés

Des membres de la Croix-Rouge congolaise, en combinaison de protection, se désinfectent après avoir préparé le cercueil d'une femme soupçonnée d'être décédée de la maladie à virus Ebola, le 7 juin 2026 à Bunia, en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Plus de 6.000 cas d'Ebola, dont près de 3.000 décès, ont été recensés en République démocratique du Congo (RDC), pays qui fait face à la pire flambée de son histoire, selon les données publiées lundi par les autorités congolaises.

La RDC a déclaré mi-mai sa 17e épidémie d'Ebola, devenue en seulement trois mois la plus meurtrière, en dépassant celle qui avait sévi entre 2018 et 2020 dans l'est du pays.

Partie de la province de l'Ituri (nord-est), la flambée actuelle est causée par le virus Bundibugyo, contre lequel il n'existe aucun vaccin ou traitement spécifique homologués.

Elle s'est rapidement étendue à six provinces dans le nord et l'est du pays, des zones où la présence de l'État est fragile et où des groupes armés entretiennent l'insécurité.

A ce jour, 2.911 décès et 1.366 guérisons ont été recensés sur 6.041 cas confirmés depuis le début de l'épidémie, selon les données publiées lundi par les autorités sanitaires de la RDC.

La riposte, sous-financée, est dépassée par l'explosion des cas, et se heurte à la défiance d'une partie des communautés.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lancé jeudi un appel pour réunir 1,1 milliard de dollars afin de compléter un plan d'aide pour lutter contre l'épidémie en RDC.

Le virus Bundibugyo provoque souvent dans sa phase initiale des symptômes bénins en apparence, qui retardent également sa détection, selon les autorités sanitaires congolaises.

Plusieurs traitements et vaccins sont à l'essai contre cette souche encore méconnue, la souche Zaïre ayant été à l'origine de la plupart des épidémies en RDC.

En attendant la mise au point d'un vaccin spécifique, l'OMS a recommandé la mise en œuvre d'un essai clinique de phase 3 avec l'Ervebo, un vaccin homologué contre la souche Zaïre du virus Ebola.

Les experts de l'OMS ignorent encore si l'Ervebo protège les humains contre la souche Bundibugyo, mais de premières données suggèrent qu'il pourrait offrir une certaine protection.

Un lot de 16.250 doses de vaccin Ervebo, destinées en priorité aux personnels de santé et aux travailleurs en première ligne face à l'épidémie, est arrivé le 22 août en RDC.

La campagne de vaccination a été lancée jeudi à Kisangani, capitale de la province de la Tshopo (nord-est), touchée par l'épidémie, où plus de 200 doses de vaccin Ervebo avaient été administrées vendredi, selon des responsables sanitaires sur place.

Jeudi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré terminée l'épidémie d'Ebola en Ouganda, où une vingtaine de cas avaient été confirmés, les premiers ayant transité depuis la RDC voisine.