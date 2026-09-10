RDC: au moins 14 écoliers tués après un incendie dans l'est

Des habitants au milieu des décombres après un incendie qui a ravagé une école à Bukavu, le 10 septembre 2026 en RDC ( AFP / Joseph Amani Alimasi )

Au moins 14 écoliers ont été tués dans une bousculade après qu'un incendie a frappé leur établissement à Bukavu, grande ville densément peuplée de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) sous contrôle du groupe armé M23, qui a fait état d'un bilan de 24 morts.

Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu (est), est tombée en février 2025 aux mains du groupe armé M23, soutenu par Kigali, qui s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est depuis sa résurgence en 2021 et y a établi une administration parallèle.

Située au bord du lac Kivu et célèbre pour ses maisons de bois typiques entassées à flanc de colline, la ville est régulièrement frappée par des incendies meurtriers.

Jeudi matin, vers 9 heures (07H00 GMT), un incendie "d'origine inconnue" s'est déclaré aux environs d'un établissement scolaire de la commune de Bagira, situé dans la périphérie nord de Bukavu, "pendant que les enfants étaient en plein cours", a relaté à l'AFP Patrice Buduge, chef de quartier dans la commune de Bagira.

"S'en est suivie une forte bousculade poussant les élèves à se marcher les uns sur les autres ou à chercher une issue dangereuse, nombre d'entre eux sont tombés évanouis et d'autres ont perdu connaissance", a-t-il indiqué.

Le bilan "encore provisoire est de plus de 500 maisons calcinées et 27 morts", a-t-il assuré.

Jeudi soir, le M23 a fait état d'un bilan de "24 morts, dont 19 filles et 5 garçons", ainsi que de "29 personnes prises en charge dans des structures médicales", dans un communiqué.

L'AFP n'a pas été en mesure de confirmer ce dernier bilan avec d'autres sources crédibles, le groupe armé ayant provoqué la fuite de l'administration gouvernementale et réduit au silence les organisations de la société civile dans les zones sous son contrôle.

Quartier dévasté

Des habitants au milieu des décombres après un incendie qui a ravagé une école à Bukavu, le 10 septembre 2026 en RDC ( AFP / Joseph Amani Alimasi )

"Nous avons reçu une cinquantaine d'élèves y compris quelques enseignants dans un état critique d'asphyxie", a déclaré à l'AFP Christophe Zigashane, infirmier dans une clinique voisine.

"Parmi eux, il y en avait dix sans vie, et quatre autres sont morts sur place. Ce qui fait un total de quatorze décès, tous de moins de dix ans", a-t-il relaté.

Selon lui, 27 personnes dont deux enseignants ont été transférées "dans un état critique" vers d'autres hôpitaux de la ville.

De grandes colonnes de fumée étaient encore visibles jeudi midi aux alentours du lieu de l'incendie, a constaté un correspondant de l'AFP.

Des habitants au milieu des décombres après un incendie qui a ravagé une école à Bukavu, le 10 septembre 2026 en RDC ( AFP / Joseph Amani Alimasi )

L'incendie a entièrement dévasté une large zone densément bâtie à flanc de colline, au milieu de laquelle des files d'habitants se frayaient un chemin entre des débris des maisons calcinés, jonchés de tôles froissées, a constaté ce correspondant.

"En plein cours, j'ai entendu subitement des cris d'élèves, certains sautaient des étages, et d'autres s'enfuyaient par les portes", a témoigné auprès de l'AFP Simon Kasamira, enseignant à l'école primaire Ujamaa touchée par l'incendie, et rencontré dans une clinique où il a été admis.

"Des parents sont venus de tous les coins à la recherche de leurs enfants, c'est à ce moment que j'ai vu un grand feu embraser notre école construite en planches", a-t-il ajouté.

En octobre 2025, un incendie avait déjà coûté la vie à 14 personnes dont 12 enfants dans la capitale du Sud-Kivu.

De tels sinistres sont fréquents dans les villes de RDC, largement dépourvues de matériel anti-incendies, et sont souvent causés par le manque de distanciation entre les bâtiments et des raccordements illégaux au réseau électrique, selon des spécialistes.

Un incendie dans une salle de mariage à Kinshasa, capitale de la RDC, avait fait 12 morts dans la nuit de vendredi à samedi.