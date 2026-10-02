Raytheon (RTX) va fournir des missiles intercepteurs au Pentagone pour 24 milliards de dollars

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le Pentagone et le spécialiste des systèmes de défense Raytheon ont annoncé jeudi un contrat d'environ 24 milliards de dollars sur la fourniture de missiles intercepteurs à la marine des États-Unis, dans un contexte de baisse du stock des munitions américaines avec la guerre en Iran.

Selon un communiqué du groupe américain RTX, dont Raytheon est une filiale, le contrat d'une durée initiale de cinq ans, avec une option de deux années supplémentaires, va "assurer un approvisionnement continu et fiable en SM-6 pour l'US Navy".

Il "accroît de manière importante la disponibilité de munitions cruciales capables de conduire à la fois des frappes offensives et des missions défensives", relève le groupe.

D'après le ministère américain de la Défense, cette commande "permettra d'accélérer la production" de ces missiles, qui sont des "munitions essentielles pour la lutte aérienne et la lutte navale".

Elle "offre au secteur de la défense la prévisibilité à long terme qui est nécessaire pour renforcer ses effectifs et sécuriser ses chaînes d'approvisionnement essentielles", selon un communiqué du Pentagone.

Avec un regain de tensions géopolitiques dans le monde ces dernières années, l'industrie de l'armement américaine a vu ses carnets de commandes s'envoler et a investi dans ses outils de production.

Mais la guerre contre l'Iran, déclenchée fin février par les États-Unis et Israël, est aussi passée par là.

Mi-septembre, l'Inspecteur général du ministère de la Défense a ainsi évoqué une "pénurie" de ses munitions liée à la guerre en Iran, un constat que l'administration de Donald Trump a refusé de confirmer ces derniers mois.

Dans le même temps, le Bureau du Congrès pour le budget (CBO) s'est également alarmé de l'épuisement des stocks de missiles intercepteurs américains.

En comparant les dépenses pour ces missiles et le nombre total acheté, cette agence budgétaire parlementaire sans affiliation partisane avait estimé que les États-Unis avaient "probablement utilisé entre la moitié et les deux tiers de leurs stocks de ces munitions depuis juin 2025".

Selon le Wall Street Journal, Donald Trump a dit à des collaborateurs qu'il entendait reprendre les frappes contre l'Iran d'ici la fin novembre, ce qui pourrait encore creuser le stock de munitions de l'armée américaine.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action RTX progressait de 0,54%.