Rattrapage du chèque énergie 2024 : 90% des bénéficiaires potentiels ne l'ont pas encore réclamé

Après une première vague d'envois automatiques au printemps, près d'un million de personnes pouvaient toujours prétendre au coup de pouce de l'Etat, via un guichet de réclamation.

(illustration) ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Des centaines de milliers de personnes sont encore éligibles au chèque énergie 2024, de 150€ en moyenne, versé sous conditions de ressources aux ménages les plus modestes, a rappelé le ministère de la Transition écologique, jeudi 26 décembre.

Selon des informations relayées par France Inter , près de 900.000 bénéficiaires potentiels n'ont toujours pas réclamé la somme à laquelle ils ont droit. Les personnes concernées ont jusqu'au 31 décembre 2024 pour se manifester, via un guichet de réclamation.

Ce dernier a été mis en place à l'attention des bénéficiaires potentiels n'ayant pas reçu le versement automatique du chèque énergie, en avril dernier. En cause : le manque de traçabilité découlant de la suppression de la taxe d'habitation, qui rend plus difficile l'identification des nouveaux foyers éligibles, notamment pour les étudiants.

Entre 48 et 277 euros

Distribué depuis 2018, le chèque énergie permet d'aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie (électricité, gaz, chaleur), chauffage au bois ou au fioul, GPL), et certains travaux énergétiques. Et ce dans un contexte de nouvelle hausse des prix de l'électricité de 10% en février dans le cadre de la sortie progressive du bouclier tarifaire. Son montant annuel varie entre 48 euros et 277 euros, calculé selon le revenu fiscal de référence de 2021 et la composition du ménage.

Selon le ministère, cette aide concernera "20% des ménages français les plus modestes". Elle peut être utilisée jusqu'au 31 mars 2025 pour régler les charges de chauffage incluses dans les loyers de certains logements collectifs (logements-foyers, maisons de retraites, établissements de soins de longue durée...) et, nouveauté depuis cette année, également "pour le paiement des charges locatives incluant des frais d'énergie" dans le logement social, précisait en avril Bercy. Concrètement, les bénéficiaires peuvent régler directement leur facture auprès du fournisseur avec le chèque énergie, ou demander que l'aide soit prise en compte automatiquement l’année suivante en déduction de la facture.

Calendrier d'envoi, modalités d'utilisation et simulateur d'éligibilité sur le site gouvernemental : https://chequeenergie.gouv.fr