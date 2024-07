Rapprocher les cultures par-delà les frontières

On a pu croire que la mondialisation favoriserait la circulation des contenus culturels et contribuerait au rapprochement des cultures. Des économistes ont démontré qu'elle nourrit une certaine forme d'uniformisation et de standardisation des contenus entre les sociétés tout en créant de nouvelles formes culturelles nées de l'hybridation et des échanges à l'intérieur des sociétés. Ces échanges se sont intensifiés avec Internet et le numérique, formidables outils de diffusion permettant un accès quasi-illimité à l'information.

Mais les tensions grandissantes des relations internationales et l'accentuation de la compétition en matière de soft power ont réduit l'ampleur de ces rapprochements. Une meilleure compréhension des différences culturelles, des croyances et des systèmes de valeur nationaux peut contribuer à la paix comme au développement des échanges économiques.

Les pays et les peuples sont-ils plus proches par la connaissance culturelle qu'ils ont les uns des autres ? Cette connaissance conduit-elle à plus de tolérance ? Quel rôle joue l'éducation ? Comment tirer parti de l'interculturalité ?

Carina JAATINEN

Directrice des contenus

-

Museum of Finnish Architecture and Design

Dominique MEYER

Président & Directeur Artistique

-

La Scala de Milan

Christopher PRATT

Fondateur

-

MARSAIL

Mathilde VERMER

Autrice & Créatrice du podcast *L'Expérience Poétique*

Jiakai YUAN

Fondateur & Président Directeur Général

-

Shanghai Ethno Philanthropy Fund