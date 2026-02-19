Rappels de laits infantiles-Le risque d'exposition à la céréulide est désormais faible, dit l'UE

Le risque d'exposition des nourrissons à des préparations pour bébés contaminées par la toxine céréulide est désormais faible à la suite des rappels de produits effectués dans plusieurs pays, ont déclaré jeudi les autorités européennes de sécurité alimentaire et sanitaire.

La céréulide, une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'un fournisseur chinois de plusieurs fabricants de lait infantile, dont Nestlé NESN.S , Danone DANO.PA et Lactalis, ce qui a entraîné des rappels préventifs dans des dizaines de pays et suscité des inquiétudes chez les parents.

Les rappels ont été initiés en décembre et étendus en février après que l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé un seuil maximal pour la céréulide dans le lait infantile.

"Grâce aux mesures de contrôle à grande échelle mises en oeuvre dans l'UE, la probabilité d'exposition à des produits contaminés a diminué et est considérée comme faible", a déclaré jeudi l'EFSA dans une évaluation conjointe (ROA) avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Au 13 février, sept pays européens, dont l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, l'Espagne et le Royaume-Uni, avaient signalé des cas de nourrissons présentant des symptômes gastro-intestinaux après avoir consommé la préparation pour nourrissons concernée, ont indiqué l'EFSA et l'ECDC.

La plupart des cas présentaient des symptômes bénins, bien que certains nourrissons aient été hospitalisés pour déshydratation, rapportent les autorités européennes.

La justice française enquête sur trois décès de nourrissons pour déterminer s'ils sont imputables à la consommation de laits infantiles concernés par les récents rappels.

Mercredi, les autorités suisses ont déclaré que des traces de céréulide ont été détectées dans deux lots de lait infantile Danone rappelés.

Les experts affirment que l'identification et la confirmation des cas peuvent s'avérer difficiles car les symptômes sont similaires à ceux des infections virales intestinales courantes et que les tests de dépistage de la céréulide ne sont pas largement disponibles, selon le communiqué conjoint.

