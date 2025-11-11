 Aller au contenu principal
Randal Kolo Muani va porter un masque de protection
information fournie par So Foot 11/11/2025 à 18:08

Un nouveau buteur masqué.

Après Kylian Mbappé, un nouvel attaquant de l’équipe de France va porter un masque. Cette fois, il s’agit de Randal Kolo Muani. Touché à la mâchoire pendant le nul spectaculaire entre Tottenham et Manchester United (2-2) ce week-end, lors d’un duel avec Harry Maguire, l’avant-centre des Spurs ne sera pas opéré , ce qui lui permet de ne pas manquer plusieurs semaines de compétition. En revanche, il devra porter un masque de protection à son retour.

TM pour SOFOOT.com

