Randal Kolo Muani va porter un masque de protection
Un nouveau buteur masqué.
Après Kylian Mbappé, un nouvel attaquant de l’équipe de France va porter un masque. Cette fois, il s’agit de Randal Kolo Muani. Touché à la mâchoire pendant le nul spectaculaire entre Tottenham et Manchester United (2-2) ce week-end, lors d’un duel avec Harry Maguire, l’avant-centre des Spurs ne sera pas opéré , ce qui lui permet de ne pas manquer plusieurs semaines de compétition. En revanche, il devra porter un masque de protection à son retour. …
