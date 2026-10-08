Abus de faiblesse sur Michael Lonsdale: le couple condamné fait appel

Le comédien franco-britannique Michael Lonsdale décédé en 2020, à Paris le 18 septembre 2012 ( AFP / JOEL SAGET )

Un couple d'amis de Michael Lonsdale a fait appel de sa condamnation fin septembre dans un dossier d'abus de faiblesse aux dépens du comédien franco-britannique décédé en 2020, ont indiqué jeudi leurs avocats.

La peine la plus lourde, un an de prison avec sursis, avait été prononcée par le tribunal correctionnel de Paris contre Anne Facérias Hervouët des Vignes, reconnue coupable d'"actes gravement préjudiciables" à Michael Lonsdale.

En cause, des chèques et trois testaments écrits de la main du comédien fin 2019, dont l'un au bénéfice d'une association, Diaconie de la Beauté, lancée en 2012 et notamment destinée à rapprocher les artistes du catholicisme. Ce document instituait Diaconie de la Beauté comme légataire universel du comédien et déshéritait ses neveux et sa nièce.

"Ces testaments s'inscrivent dans la continuité d'un soutien public dont la constance permet d'attester la sincérité", a commenté l'avocat d'Anne Facérias, Grégoire Balmont.

Des "dizaines de témoins" ont attesté que le comédien était "heureux de s'engager dans l'œuvre de la Diaconie de la Beauté" et il "était capable de discernement" comme en attestent les trois livres qu'il a publiés l'année des faits, selon Me Balmont.

Selon le tribunal correctionnel de Paris, Anne Facérias Hervouët des Vignes et son mari, Daniel Facérias, condamné lui pour recel d'abus de faiblesse et d'abus de confiance, "avaient parfaitement connaissance de l'état de vulnérabilité et de la situation de faiblesse" du comédien, catholique pratiquant qui avait monté avec le couple plusieurs spectacles ayant trait à la religion et à la vie des Saints.

Daniel Facérias a également interjeté appel de sa condamnation, a indiqué son avocat Guillaume Sergent.

Outre les peines de prison, le tribunal a condamné Diaconie de la Beauté et le fonds de dotation qui lui est lié à respectivement 20.000 et 40.000 euros d'amendes.

Conseil du Fonds de dotation de la Diaconie de la Beauté, qui fait également appel, Geoffroy Goubin décrit "un dossier d'abus de faiblesse pour lequel il n'y a aucun document médical digne de ce nom" de nature à établir que Michael Lonsdale n'était pas en mesure de prendre des décisions éclairées