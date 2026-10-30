Rallye: Le Dakar 2027 se déroulera au Portugal et au Maroc, selon les organisateurs

Rallye du Dakar

Le Dakar 2027 se déroulera ‌au Maroc après un prologue et une première étape au Portugal, ont annoncé vendredi les ​organisateurs Amaury Sport Organisation (ASO), cinq jours après avoir révélé que la course n'aurait pas lieu en Arabie saoudite en raison de la situation géopolitique dans le royaume.

"L’Algarve sera le théâtre du prologue ​et de la première spéciale. Le Maroc, dans l’optique d’une exploration totale allant du nord jusqu’à l’extrême sud de ​son territoire, accueillera onze étapes et une journée ⁠de repos à Agadir", détaille ASO dans un communiqué.

Initialement prévu du 1er au 15 ‌janvier, la 49e édition du Dakar aura finalement lieu du 9 au 23 janvier, sous réserve de l'approbation par le Conseil mondial du sport ​automobile.

"La 49e édition du Dakar, ‌délocalisée, s’inscrira dans les standards sportifs qui en ont toujours fait ⁠l’épreuve la plus exigeante de rallye-raid", a déclaré David Castera, le directeur de l'épreuve, dans le communiqué. "Malgré le délai réduit avec lequel nous avons composé, nous avons conçu un vrai Dakar."

Le ⁠Dakar 2027 proposera ‌une distance totale de 7.824 km, dont 4.341 km de spéciales, entre ⁠Loulé-Faro et Marrakech.

"On a mis tout en œuvre pour que ce Dakar puisse avoir lieu. Ce ‌n'est pas parce qu'on va le faire en deux mois que ce ⁠sera un Dakar au rabais", a assuré David Castera lors d'un ⁠point de presse.

La course ‌va ainsi faire son retour en Afrique où elle se déroulait depuis sa création à ​la fin des années 1970 jusqu'en 2008, année ‌lors de laquelle elle avait finalement été annulée la veille du départ pour des raisons de sécurité.

"Je trouvais bien ​que le Dakar revienne un peu à ses origines, c'est-à-dire partir d’Europe et aller vers le continent africain. On voulait une dimension plus internationale, c'est pour ça qu'on ⁠part du Portugal", a ajouté David Castera.

Forcé de quitter le continent africain, le Dakar s'était ensuite tenu en Amérique du Sud entre 2009 et 2019 avant de s'installer en Arabie saoudite.

ASO avait déjà déclaré dimanche que la décision de ne pas tenir le célèbre rallye-raid en Arabie saoudite était "exceptionnelle et ponctuelle", précisant que la 50e édition prévue en 2028 reviendrait dans ​le royaume.

(Rédigé par Vincent Daheron)