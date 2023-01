Raffineries : la CGT revendique jusqu'à 100% de grévistes selon les sites

Le syndicat avait affiché son intention d'aller "chercher encore plus de grévistes" avant la deuxième grande journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, mardi 31 janvier.

Le dépot de Flandres enregistrait 100% de grévistes ce jeudi 26 janvier (illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

"Rien ne rentre, rien ne sort". Dans les raffineries, les expéditions de carburants vers les dépôts étaient bloquées, jeudi 26 janvier.

Chez TotalEnergies, la CGT faisait état de 100% de grévistes au dépôt de Flandres (Nord), 80% à la raffinerie de Normandie, 60% à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), 50% à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et 30% sur le site de Grandpuits (Seine-et-Marne), qui est toutefois en reconversion et n'expédie plus de carburants.

Les stations-service toujours approvisionnées

Dans la plupart des raffineries, les expéditions de produits "sont interrompues ce jour", a confirmé le groupe, qui a été paralysé en octobre par une longue grève. Il a ajouté qu'il continuait à "assurer les approvisionnements" de ses stations-service et clients. Au menu de ces deux jours de mobilisation, également des actions "positives", à la Robin des bois, dans l'énergie, gratuité par exemple, afin de contrebalancer les reproches adressés après l'annonce de "coupures ciblées", notamment contre des élus.

Avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites, la CGT avait appelé à reprendre la grève dès jeudi et vendredi dans les raffineries, les centrales électriques mais également les ports et les docks. La réforme d'Emmanuel Macron, à laquelle s'opposent tous les syndicats et qui arrivera au Parlement lundi, conduirait à la suppression des régimes spéciaux chez EDF ou Engie (ex-GDF Suez). Leurs salariés seraient par exemple eux aussi contraints, à terme, d'attendre 64 ans pour toucher leur retraite. Le 31 janvier, à l'appel de tous les syndicats, la grève touchera tous les secteurs: écoles, fonctionnaires, transports, ou encore services.