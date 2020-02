L'interview aura plus fait parler d'elle pour sa forme que pour son contenu. Au cours de l'émission Sept à Huit du dimanche 16 février, la chaîne TF1 a diffusé un entretien filmé d'une jeune fille de seize ans, venue témoigner de son passé de prostituée à l'occasion de la sortie de son livre, Papa vient me chercher, coécrit avec son père. Souhaitant préserver son anonymat, l'adolescente a ainsi été maquillée et coiffée d'une perruque afro pour s'exprimer à visage découvert. Des nombreux internautes ont alors accusé le programme d'avoir eu recours à un « blackface », une pratique souvent jugée discriminante, héritée du théâtre américain, où des comédiens blancs se grimaient en noirs pour jouer des clowns. « Ce n'était pas nécessaire », « c'est hyper grave », « les Noirs on est des déguisements ? »,? Sur Twitter, les avis fustigeant l'émission sont légion. Plusieurs internautes pensent que le grimage aurait pu être évité en floutant le visage de la jeune fille ou en la filmant de dos. Contacté par le Huffington Post, un responsable de la communication chez TF1 explique pour sa part que les portraits de Sept à huit sont toujours filmés à visage découvert. « La priorité était de préserver l'anonymat du témoin », a-t-il précisé. « Ce grimage ne débouche en aucun cas sur un dénigrement. Tout ça a été fait dans l'intérêt de la personne. » Dans une déclaration à l'Agence France-Presse, le...