Rabiot : « On ne se voit pas trop beaux »

À la veille de la rencontre qui opposera les Bleus à l’Irlande du Nord, Adrien Rabiot s’est pointé en conférence de presse, quelques minutes avant son sélectionneur. Aux journalistes, il a évoqué le statut de cette équipe de France dans la hiérarchie mondiale . « De ce que je vois, en partant des joueurs, l’ambiance qui règne autour du groupe, il y a beaucoup d’humilité. On ne se voit pas trop beaux. À l’extérieur, on entend beaucoup de choses. Les gens sont très enthousiastes. On essaie de ne pas tomber là-dedans. On connaît la difficulté de remporter une Coupe du monde. Le coach est là pour nous rappeler d’être ambitieux mais avec humilité. Le match contre la Côte d’Ivoire n’était pas la meilleure manière de se mettre dedans, mais ce n’était pas décisif », a glissé le milieu de terrain.

Avant de défendre son coéquipier Rayan Cherki , qui avait déclaré vouloir « écraser tout le monde » au Mondial. « Je n’ai pas trouvé ça déplacé, je n’ai pas vraiment compris la polémique. Je suis le premier à dire ou faire des choses qui vont parfois à l’encontre de ce qu’on peut penser. C’est un discours plutôt ambitieux, qui a peut-être été mal interprété. Je ne pense pas qu’il ait manqué d’humilité, pas du tout. Ce n’est pas le genre de Rayan. Mais c’est un joueur très ambitieux, qui a envie de bien faire. Il s’exprime de cette manière-là. Après, il n’a peut-être pas employé les bons mots. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas, je l’ai plutôt compris d’une façon très positive. Donc je ne comprends vraiment pas la polémique. Il faut plutôt mettre en avant le côté ambitieux de Rayan et son envie de tout donner, plutôt que le côté négatif » , a tempéré Rabiot.…

AL pour SOFOOT.com