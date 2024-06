Quiksilver, Billabong : plan social chez Boardriders, 164 emplois supprimés

Coup dur à Saint-Jean-de-Luz. Un nouveau plan social est annoncé chez Boardriders, qui regroupe plusieurs marques du spécialiste des sports de glisse, dont Quiksilver, établi sur le littoral basque dans les Pyrénées-Atlantiques.

Quiksilver passe dorénavant sous le contrôle du groupe français Beaumanoir pour quinze ans en Europe de l'Ouest, ce qui entraîne la suppression d'un quart des 700 postes en France, soit 164 au total.

Pour Jean-François Irigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz (investi par Les Républicains), cette reprise est un « mal pour un bien » puisque le siège européen de Boardriders demeure à Saint-Jean-de-Luz.

Les marques concernées (Quiksilver, Billabong, Roxy, DC Shoes, Element, RVCA) sont depuis 2023 la propriété du groupe américain Authentic Brands Group et le restent. L'accord sur quinze ans, signé mardi et annoncé mercredi, prévoit que le groupe breton de prêt-à-porter Beaumanoir (Cache Cache, Bréal, Bonobo, Morgan, Caroll, Sarenza, La Halle) gère « le design des pièces, la production et la distribution » en Europe de l'Ouest.

Créée en 1969 par deux surfeurs, la marque Quiksilver s'est toujours destinée aux sports de glisse. Son implantation dans l'Hexagone date du milieu des années 1980, à une époque où la marque se