Qui veut la paix prépare la guerre ?

Depuis 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde a basculé dans une nouvelle ère. Les alliances autour des deux belligérants, la guerre entre Israël et le Hamas et les menaces d'une extension du conflit au Moyen-Orient, ainsi que les prédations de la Chine sur Taïwan accentuent les perspectives de conflits mondiaux auxquels les pays doivent se préparer.

Ainsi, si les États-Unis et la Russie allouaient déjà en temps de paix entre 3,5 et 4% de leur PIB à leur budget défense, les puissances moins armées se retrouvent contraintes de changer de politique et de revoir leurs arbitrages. C'est le cas de la France, puissance militaire dont les arsenaux sont dégarnis. C'est le cas de l'Allemagne qui rompt pour la première fois avec son pacifisme en s'engageant à atteindre le critère de l'OTAN des 2% du PIB alloués à la défense. Or, en temps de marge de manœuvre budgétaire fortement réduite, comment les pays peuvent-ils étendre leurs capacités militaires et aux dépens de quels autres postes ? Quel est le coût social du réarmement ? Quelle est son opportunité économique ? Jusqu'où la défense doit-elle être portée au premier rang des préoccupations ?

Faut-il passer à une politique économique très différente avec des taux d'intérêt à court terme et à long terme inférieurs en taux réels à la croissance, de manière à permettre de mettre en place un déficit public très élevé sans que le taux d'endettement public n'augmente ?

Intervenants

Grégoire DE SAINT QUENTIN

Vice-président des projets avancés

-

Preligens

David EDGERTON

Professeur

-

King's College London

Florence PARLY

Ancienne Ministre des Armées

-

Tilman RUFF

Université de Melbourne, Australie

-

Prix Nobel de la Paix 2017