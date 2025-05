Qui va se qualifier en Ligue des champions ?

Pour l’heure, Marseille est en tête de l’autre Ligue 1, celle où le PSG ne figure pas. Suivent de près Monaco, Nice, Lille et Strasbourg, alors que Lyon semble désormais distancé. À deux journées de la fin, qui a les plus grandes chances pour prendre les trois places qualificatives en Ligue des champions restantes ?

→ Le calendrier

Pas de jaloux, les six clubs encore en lice pour se hisser dans les quatre premiers disputent chacun un match à domicile et un à l’extérieur. L’AS Monaco et l’Olympique lyonnais sont les deux seuls à s’affronter, dès ce samedi, avec l’objectif pour les Rhodaniens de se replacer à un point de leurs adversaires du soir et de s’offrir un dernier espoir. Le club du Rocher semble avoir le calendrier le plus délicat, parce qu’il faudra ensuite terminer la saison à Bollaert. Plusieurs clubs joueront les arbitres : Le Havre affrontera l’OM et Strasbourg, Rennes va se coltiner Marseille et Nice, Brest ira à Lille et recevra le Gym, et Angers sera opposé à Strasbourg et l’OL.

Pronostics : 3 points pour Marseille, 2 points pour Strasbourg et 1 point pour Lille. …

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com