Qui sont les nouveaux visages des Bleues ?

Contraint de pallier les blessures des habituelles cadres, Laurent Bonadei a démarré son mandat de numéro un sur le banc des Bleues en appelant de nombreuses nouvelles joueuses. Bilan de cette découverte du château de Clairefontaine, que certaines pourraient revoir plus vite que prévu.

Pour ses deux premières à la tête de l’équipe de France féminine, le nouveau sélectionneur des Bleues Laurent Bonadei a fait confiance à de nombreuses nouvelles, venues combler les trous laissés par une liste d’absentes à n’en plus finir. Un turnover massif un peu subi, lui qui confiait dans son interview pour So Foot vouloir initialement « organiser cette rotation et cette revue d’effectif sur les deux rassemblements » . Finalement, cinq joueuses ont vécu leurs premières sélections lors des deux matchs contre la Jamaïque (victoire 3-0) et contre la Suisse (défaite 2-1), avec un bilan plus ou moins positif. C’est l’heure des présentations et des bilans.

Margaux Le Mouël – Paris FC

Celle qui n’est pas titulaire au Paris FC était alignée dès le coup d’envoi du match face à la Jamaïque vendredi, pour sa première avec le maillot bleu. 45 minutes plus tard elle est renvoyée sur le banc, mais absolument pas pour sanctionner sa prestation. Pas effrayée, la milieu de terrain de 23 ans a enchaîné entre bonnes passes dans l’espace et courses à n’en plus finir pour garder l’équilibre d’un système en 3-4-3 tout neuf. D’ailleurs, après sa sortie à la pause, les Bleues s’emmêlent les pinceaux et sont même proches d’encaisser un but de la 42 e nation FIFA. Épreuve du feu réussie pour la jeune Bretonne, qui va glaner 45 autres minutes face à la Suisse mardi, où elle ne pourra pas éviter le golazo dévastateur de Naomi Luyet. Appréciation générale : encourageant. Avec la retraite internationale d’Amandine Henry et le départ en Arabie saoudite de Léa Le Garrec, Margaux Le Mouël a toutes ses chances de conserver sa chambre au château.…

Par Anna Carreau pour SOFOOT.com