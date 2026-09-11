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Qui sont les militants de la mémoire de Tiananmen jugés à Hong Kong ?
information fournie par AFP 11/09/2026 à 07:53
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Chow Hang-tung, avocate, pose lors d'une séance photo à Hong Kong, le 21 mars 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Chow Hang-tung, avocate, pose lors d'une séance photo à Hong Kong, le 21 mars 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Voici ce qu'il faut savoir sur les trois militants prodémocratie et organisateurs de veillées en souvenir de Tiananmen à Hong Kong, condamnés vendredi à plusieurs années d'emprisonnement pour "incitation à la subversion".

Chow Hang-tung: sept ans et trois mois de prison

Chow Hang-tung, 41 ans, est avocate de formation. Elle a elle-même assuré sa défense lors du procès.

Dès l'enfance, elle a assisté aux veillées pour commémorer la répression sanglante des manifestations pékinoises sur la place Tiananmen du 4 juin 1989.

Elle est l'une des leaders de l'association Alliance de Hong Kong, aujourd'hui dissoute, qui organisait des veillées réunissant chaque année des milliers de personnes dans le parc Victoria pour Tiananmen.

Elle a travaillé dans une association de défense des droits humains en Chine.

En prison, elle a entrepris une grève de la faim chaque année au mois de juin pour commémorer la répression des mouvements de 1989.

Au cours du procès, elle a cité le prix Nobel de la paix et militant chinois de la place Tiananmen Liu Xiaobo, expliquant que l'Alliance n'avait pas d'ennemi mais s'opposait au régime du parti unique.

"Quelle que soit la toute-puissance de la direction du Parti communiste (chinois), elle ne peut pas dicter notre conscience", a-t-elle affirmé dans ses conclusions finales.

"Nous savons exactement ce que nous voulons: mettre fin à la dictature du parti unique, amorcer une transition démocratique et opérer un changement de régime".

Elle a plaidé non coupable.

Lee Cheuk-yan: sept ans

Le militant prodémocratie hongkongais Lee Cheuk-yan lors d'une séance photo à Hong Kong, le 21 mars 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Le militant prodémocratie hongkongais Lee Cheuk-yan lors d'une séance photo à Hong Kong, le 21 mars 2021 ( AFP / Peter PARKS )

Lee Cheuk-yan, 69 ans, défend les droits des travailleurs en Chine depuis les années 1970.

Le 4 juin 1989, alors en visite au nom de l'Alliance, il a entendu les coups de feu des soldats et vu de ses propres yeux des morts et des blessés sur la place Tiananmen.

"Supprimer le régime du parti unique ne signifie pas mettre fin à la direction du Parti communiste", a-t-il répété devant la cour.

"J'espérais que le Parti communiste se réforme, pour garantir au peuple les droits et le bonheur qu'ils méritent", a-t-il déclaré.

Il a plaidé non coupable.

Albert Ho: cinq ans et deux mois

Le militant prodémocratie Albert Ho pose lors d'une séance photo, le 25 mars 2021 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )

Le militant prodémocratie Albert Ho pose lors d'une séance photo, le 25 mars 2021 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )

Avocat devenu homme politique, Albert Ho, 74 ans, a dirigé le Parti démocrate de Hong Kong, aujourd'hui dissous.

Après avoir notamment défendu les droits d'avocats chinois, il a travaillé comme parlementaire prodémocratie à Hong Kong pendant plus de 20 ans.

"Le PCC ne peut pas utiliser ses réussites économiques pour masquer les crimes qu'il a commis en massacrant le peuple", avait-il dit devant le Conseil législatif de Hong Kong en 2009 à propos du 4 juin 1989.

Selon l'accusation, il avait également expliqué en 2018 que dans une Chine démocratique "naturellement, le régime du parti unique devrait être supprimé, (ce qui) ne veut pas dire éliminer le Parti communiste, il aurait le droit d'être candidat aux élections".

M. Ho a plaidé coupable.

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