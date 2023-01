Qui sont les 40% d'actifs qui pourront partir à la retraite avant 64 ans ?

REPÈRES. Carrières longues, handicap, fonction publique... Certaines catégories d'actifs pourront partir à la retraite avant les 64 ans prévus par la nouvelle réforme. On fait le point.

Les pompiers pourront toujours partir plus tôt à la retraite, malgré la réforme qui prévoit un recul de l'âge légal de départ à 64 ans. ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La Première ministre Elisabeth Borne a présenté mardi 10 janvier la réforme des retraites et acté le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans , contre 62 ans actuellement, ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans (contre 42 jusqu'à présent), avancé de 2035 à 2027. Mais tous les Français ne seront pas pour autant contraints de travailler jusqu'à 64 ans. "Quatre personnes sur dix pourront bénéficier d'un départ anticipé et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans" , a expliqué la cheffe du gouvernement. Qui sont-ils ?

Carrières longues

ge légal . Ceux qui ont cumulé au moins 5 trimestres avant 20 ans pourront ainsi partir à 62 ans, à 60 ans pour ceux ceux ayant commencé avant 18 ans et à partir de 58 ans avant 16 ans. Le gouvernenment assure en effet ne vouloir "qu'aucune personne ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus 44 ans".

H andicap, invalidité, maladie professionnelle et amiante

16% des actifs pourront également prendre leur retraite plus tôt en raison d'une invalidité, d'une inaptitude, d'un handicap, de la pénibilité de leur métier ou d'une exposition à l'amiante.

Dans le détail, les travailleurs handicapés pourront toujours partir dès 55 ans à condition d'avoir cotisé au moins 112 trimestres (28 ans) et "toute personne ayant eu un accident du travail ou une maladie professionnelle (AT-MP) ayant entrainé une incapacité d'au moins 10%" pourra partir deux ans avant l'âge légal à taux plein "si cette incapacité est liée à une exposition à des facteurs de pénibilité". Les travailleurs exposés à l'amiante ne sont eux pas concernés par la réforme et pourront donc continuer de partir dès 50 ans.

Catégories actives de la population active

Enfin, 3% pourront également partir plus tôt, car relevant des catégories actives de la fonction publique. "Les militaires et les fonctionnaires comme les pompiers et les policiers, dont les métiers sont plus dangereux, pourront continuer à partir plus tôt", a assuré mardi Elisabeth Borne. La prise en compte de la pénibilité dans ces métiers leur permettra un départ anticipé jusqu’à 5 ou 10 ans avant l’âge légal de droit commun.

Régimes spéciaux

Par ailleurs, les anciens salariés des régimes spéciaux comme la RATP ou EDF, embauchés avant l'entrée en vigueur de la réforme, continueront à partir plus tôt, puisque la réforme ne concernera que les nouveaux embauchés des régimes spéciaux.