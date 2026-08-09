Qui était Jorge Messi, le père de Lionel ?

Jorge Horacio Messi, père de Lionel, est décédé à l'âge de 68 ans. Cet ancien ouvrier est devenu serial négociateur et architecte de tous les succès – et escroqueries – de l’entreprise familiale. Pour mieux le cerner, le magazine SO FOOT avait effectué un pas en arrière pour se replonger dans le Rosario des années 90. Là où la saga Messi a commencé.

Portrait initialement paru en septembre 2021 dans le numéro 189 du magazine SO FOOT.

Il s’est pointé avec son t-shirt bleu trop serré et l’ancienne coupe mulet de son fils à l’aéroport El Prat de Barcelone, caché derrière son masque et ses lunettes de soleil. Aux micros que les journalistes catalans lui fourraient dans le nez, Jorge Messi offrit, sans même un regard à ses interlocuteurs, trois semblants de réponses. 1/ « Oui » , Leo allait bien quitter le Barça après dix-sept ans de vie commune. 2/ À qui la faute ? « Renseignez-vous auprès du club » . 3/ Son fils était-il triste? « Vous ne l’avez pas remarqué? » Le lendemain, Lionel Messi dégainait ses plus beaux sourires depuis le balcon d’un hôtel de l’ouest parisien, et Jorge, le père, l’agent, le parrain, le CEO, encaissait son premier chèque de QSI, à qui il a fini par céder son lucratif rejeton pour au moins deux saisons et 41 millions d’euros annuels – plus une colossale prime à la signature. Il n’a suffi que de quelques années à Jorge Horacio Messi pour devenir le méchant d’une histoire qu’il a lui-même écrite, verrouillant la vie de son fils, écartant du casting tous ceux qui prétendaient prendre leurs distances avec le storytelling officiel, et faisant trembler les dirigeants du Barça à chacune de ses apparitions en terre catalane – généralement synonymes de nuits difficiles pour les comptables culés .…

Tous propos recueillis par IF.







Portrait initialement paru en septembre 2021 dans le numéro 189 du magazine SO FOOT.

Par Ignacio Fusco, à Rosario, avec Léo Ruiz, pour So Foot et Don Julio pour SOFOOT.com