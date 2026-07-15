Qui étaient les deux pilotes aux commandes de l'avion d'Air India qui s'est écrasé ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des paragraphes 1 et 2 avec les dernières informations fournies par les enquêteurs)

Les enquêteurs indiens chargés des accidents aériens ont établi une transcription de l'enregistreur de voix du cockpit, procédé à une autopsie psychologique et entamé les dernières étapes de leur enquête sur le crash mortel d'Air India survenu l'année dernière, comme l'indique un document judiciaire . Ce document n'a pas identifié la personne faisant l'objet de l'autopsie psychologique ni révélé aucune conclusion concernant le crash du Boeing 787 qui a coûté la vie à 260 personnes peu après son décollage d'Ahmedabad, en Inde. Vous trouverez ci-dessous de brèves présentations des deux pilotes de l'appareil,établies à partir du rapport d'enquête préliminaire et des informations relayées par les médias:

LE COMMANDANT DE BORD SUMEET SABHARWAL

Âgé de 56 ans, il était titulaire d'une licence de pilote de ligne valable jusqu'au 14 mai 2026.

Il avait obtenu les autorisations nécessaires pour exercer les fonctions de commandant de bord sur plusieurs appareils, notamment les Boeing BA.N 787 et 777 ainsi que l'Airbus

AIR.PA A310. Il totalisait 15 638 heures de vol, dont 8 596 sur un Boeing 787.

Selon un article du Times of India, M. Sabharwal avait appelé sa famille depuis l'aéroport, leur assurant qu'il les rappellerait après son atterrissage à Londres. Un pilote qui l'avait brièvement côtoyé a déclaré à Reuters qu'il était un « gentleman ». Le père de M. Sabharwal a demandé à la Cour suprême indienne d'ordonner une enquête indépendante en tenant compte de causes autres que les actions du pilote.

Il a déclaré que deux responsables du Bureau indien d'enquête sur les accidents aériens (, AAIB), qui lui avaient rendu visite après le crash, avaient laissé entendre que son fils avait coupé l'alimentation en carburant des moteurs de l'avion après le décollage.

LE CO-PILOTE CLIVE KUNDER

Âgé de 32 ans, il était titulaire d'une licence de pilote professionnel délivrée en 2020 et valable jusqu'au 26 septembre 2025. Il avait obtenu les autorisations nécessaires pour piloter des Cessna 172 et des Piper PA-34 Seneca en tant que commandant de bord, ainsi que des Airbus A320 et des Boeing 787 en tant que copilote. Clive Kunder totalisait 3 403 heures de vol, dont 1 128 heures en tant que copilote sur 787. Passionné par l'aviation depuis l'école, il avait commencé à exercer le métier de pilote en 2012, ont rapporté les médias indiens, citant ses proches.

M. Kunder s'était rendu en Floride pour suivre une formation de pilote, a rapporté le Wall Street Journal l'année dernière. Il a été embauché par Air India en 2017 et a commencé à piloter l'Airbus A320 avant que la compagnie aérienne ne le transfère sur le 787, a indiqué le journal.

La famille et les amis de Kunder le décrivaient comme un fan de films de super-héros qui avait appris tout seul à assembler un PC à partir de zéro et qui, à l'université, avait failli se lancer dans une carrière professionnelle dans l'e-sport, ajoute l'article.