Qui est Mykhailo Fedorov, le ministre de la Défense ukrainien limogé ?

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Le limogeage du très populaire ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, six mois seulement après sa nomination, a déclenché jeudi des manifestations exceptionnelles en temps de guerre dans plusieurs villes du pays.

Ce réformateur de 35 ans, féru de technologie, est le dernier ministre à avoir occupé des fonctions dans tous les gouvernements de Zelenskiy, restant proche du président depuis son élection en 2019. Le Parlement devrait se prononcer jeudi sur son remplacement par le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko; on ignore encore si Fedorov se verra confier un autre poste au sein du gouvernement.

Ses partisans ont souligné son rôle dans le renversement de la situation sur le champ de bataille en faveur de l'Ukraine cette année, grâce à l'intensification des achats de drones et à une intervention cruciale visant à priver les unités russes des services Internet Starlink.

Mais ses tentatives de réformer en profondeur le ministère de la Défense, dont la structure est tentaculaire, ainsi que les forces armées, ont créé des tensions avec le chef des forces armées, Oleksandr Syrskyi, et il n'est pas parvenu à résoudre les problèmes de longue date liés à la conscription militaire. Zelenskiy n'a pas donné de raison précise pour justifier sa décision, mais a déclaré aux journalistes qu'il espérait une "plus grande unité" entre le ministère de la Défense et les chefs militaires.

COMMENT EST-IL PARVENU AU POUVOIR?

Fedorov est né à Vasylivka, une ville du sud de l'Ukraine aujourd'hui occupée par la Russie, et a grandi dans la ville voisine de Zaporizhzhia, qui est désormais pilonnée quotidiennement par les bombes et les drones russes.

Jeune spécialiste du marketing, il a été recruté par Zelenskiy, alors animateur de télévision bien connu, pour diriger la campagne sur les réseaux sociaux qui l'a aidé à remporter une victoire écrasante en avril 2019.

FEDOROV OFFRE À L'UKRAINE UN "ÉTAT DANS UN SMARTPHONE"

Fedorov, alors âgé de 28 ans, a été nommé au premier gouvernement de Zelenskiy au poste de ministre de la Transformation numérique, une nouvelle fonction qui lui a permis de mener à bien des réformes axées sur la technologie.

S'attaquant à l'héritage de la bureaucratie soviétique, son nouveau ministère a lancé une application appelée Diia, qui signifie "action" en ukrainien. Présentée comme "l'État dans un smartphone", elle permet aux Ukrainiens d'effectuer toute une série de démarches administratives, de l'immatriculation des voitures aux mariages et divorces.

QUEL A ÉTÉ SON RÔLE DANS STARLINK ET LES DRONES?

Lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, Fedorov a lancé un appel public à Elon Musk, le propriétaire de SpaceX, pour qu'il active le service Internet par satellite Starlink au-dessus de l'Ukraine – ce que Musk a fait sans tarder. L'armée ukrainienne utilise désormais des dizaines de milliers de terminaux Starlink, que les commandants décrivent comme le poumon de leurs communications sur le champ de bataille. En février de cette année, Fedorov a collaboré avec Starlink pour bloquer son utilisation non autorisée par la Russie.

Au début de la guerre, il a également plaidé en faveur de la création d'une "armée de drones", devenant ainsi l'un des premiers défenseurs d'une technologie qui a fini par dominer le champ de bataille.

Son ministère du Numérique a mis en place un système dans le cadre duquel les soldats ukrainiens capables de filmer des frappes contre des soldats et des véhicules russes se voyaient attribuer des points leur permettant d'acheter des armes telles que des drones. Son ministère a ainsi constitué une vaste base de données sur le champ de bataille, qu'il a présentée comme une "carte " que l'Ukraine pouvait jouer dans ses négociations avec ses alliés pour obtenir davantage de soutien militaire.

QU'A FAIT FEDOROV EN TANT QUE MINISTRE DE LA DÉFENSE?

Promu au poste de ministre de la Défense en janvier 2026, Fedorov s'est engagé à mener une refonte fondée sur les données de ce vaste ministère, qui avait été en proie à des scandales de corruption et de mauvaise gestion tout au long de la guerre.

Il a présenté une vision de la voie vers la victoire consistant à infliger 50.000 pertes mensuelles à la Russie, à neutraliser ses attaques aériennes et à paralyser son économie.

Mais il n'a pas présenté les propositions promises sur la manière de réformer le processus de conscription en Ukraine et de le rendre plus équitable.

Il a certes annoncé une réforme des contrats de service au sein des forces armées, qui comptent environ un million de personnes, et promis d'augmenter les salaires, en particulier dans l'infanterie, mais les soldats en service se sont plaints que ces propositions favorisaient les nouvelles recrues.

Les personnes qui se sont portées volontaires pour rejoindre l'armée au début de la guerre n'ont toujours guère d'autre moyen de rentrer chez elles que de subir des blessures graves.