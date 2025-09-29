Qui est le consortium derrière le rachat d’Electronic Arts (« Fifa », « Les Sims »…) ?

Les investisseurs viennent de s'arroger un très beau catalogue. Electronic Arts, le géant américain du jeu vidéo derrière des franchises cultes telles que Battlefield , Fifa , Dead Space , Apex ou encore Les Sims , va être racheté par un consortium d'investisseurs, comme cela a été annoncé ce lundi 29 septembre. Et ce, pour la modique somme de 55 milliards de dollars (environ 47 milliards d'euros).

L'opération devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2026. Les trois fonds d'investissement qui composent le consortium apporteront 36 milliards de dollars en cash. Les 20 milliards restant seront financés sous forme de dettes auprès de la banque JP Morgan. Les actionnaires actuels recevront 210 dollars par action. Il s'agit du plus grand rachat avec effet de levier jamais réalisé.

Le consortium est composé de trois entités. La première, Affinity Partners, a été fondée en 2021 par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. « Electronic Arts est une entreprise extraordinaire, dotée d'une équipe dirigeante de classe mondiale et d'une vision audacieuse. J'admire leur capacité à créer des expériences de jeu emblématiques et, en tant que personne qui a grandi en jouant à leurs jeux – et qui les apprécie aujourd'hui avec ses propres enfants –, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend »,