 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qui est le consortium derrière le rachat d’Electronic Arts (« Fifa », « Les Sims »…) ?
information fournie par Le Point 29/09/2025 à 18:28

Les investisseurs viennent de s'arroger un très beau catalogue. Electronic Arts, le géant américain du jeu vidéo derrière des franchises cultes telles que Battlefield , Fifa , Dead Space , Apex ou encore Les Sims , va être racheté par un consortium d'investisseurs, comme cela a été annoncé ce lundi 29 septembre. Et ce, pour la modique somme de 55 milliards de dollars (environ 47 milliards d'euros).

L'opération devrait avoir lieu au deuxième trimestre 2026. Les trois fonds d'investissement qui composent le consortium apporteront 36 milliards de dollars en cash. Les 20 milliards restant seront financés sous forme de dettes auprès de la banque JP Morgan. Les actionnaires actuels recevront 210 dollars par action. Il s'agit du plus grand rachat avec effet de levier jamais réalisé.

Le triomphe de « It Takes Two », jeu vidéo star du confinementLe consortium est composé de trois entités. La première, Affinity Partners, a été fondée en 2021 par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. « Electronic Arts est une entreprise extraordinaire, dotée d'une équipe dirigeante de classe mondiale et d'une vision audacieuse. J'admire leur capacité à créer des expériences de jeu emblématiques et, en tant que personne qui a grandi en jouant à leurs jeux – et qui les apprécie aujourd'hui avec ses propres enfants –, je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de ce qui nous attend »,

... Source LePoint.fr

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, le 10 septembre 2025 à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )
    Semaine décisive à Matignon, Lecornu à l'heure des choix
    information fournie par AFP 29.09.2025 18:13 

    Resté volontairement discret depuis sa nomination le 9 septembre, Sébastien Lecornu affronte une semaine décisive pour la suite de son action à Matignon s'il veut éviter la censure promise par le PS "si rien ne change" lors d'un rendez-vous de la dernière chance ... Lire la suite

  • Les trains de nuit Vienne-Paris et Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre, après le retrait des partenaires français, a annoncé la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB ( AFP / JOE KLAMAR )
    Clap de fin pour les trains de nuit Paris-Berlin et Paris-Vienne
    information fournie par AFP 29.09.2025 17:36 

    Elles devaient être le symbole de la renaissance des trains de nuit en Europe lorsqu'elles ont été relancées en 2021 et 2023, mais les lignes Vienne-Paris et Berlin-Paris ne circuleront plus dès le 14 décembre, ont annoncé les compagnies ferroviaires françaises ... Lire la suite

  • ( AFP / MANAN VATSYAYANA )
    Salaires, droits humains, environnement: l'OCDE rappelle Shein à l'ordre
    information fournie par Boursorama avec AFP 29.09.2025 17:01 

    La marque de mode asiatique Shein "ne respecte pas plusieurs recommandations des principes directeurs de l'OCDE" concernant les droits humains, les salaires ou l'environnement, selon un communiqué de l'organisation publié lundi. En 2023, des députés socialistes ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump à l'extérieur de la Maison Blanche, à Washington, le 26 septembre 2025 ( AFP / Allison ROBBERT )
    Trump rencontre des chefs démocrates à la veille d'une paralysie de l'Etat fédéral
    information fournie par AFP 29.09.2025 16:43 

    Donald Trump reçoit lundi à la Maison Blanche les principaux responsables républicains et démocrates du Congrès américain, au moment où les négociations entre les deux camps sont au point mort avant la paralysie mardi soir de l'Etat fédéral. A minuit dans la nuit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank