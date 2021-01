Quelles sont les compagnies aériennes les plus sûres pour voyager en 2021 ?

2021 risque d'être à nouveau une année particulière si vous souhaitez voyager en avion, pandémie mondiale oblige. Malgré un trafic aérien fortement réduit l'année passée, le site Airlineratings.com a compilé les données pour 385 compagnies aériennes afin d'établir le classement de celles qui seront les plus sûres pour voyager dans les mois à venir. Parmi les critères pris en compte, on peut citer l'âge de la flotte aérienne, le nombre d'accidents ou d'incidents graves relevés, les audits gouvernementaux et des organes de gouvernance et de l'industrie de l'aviation, ou encore les mesures mises en place face au Covid-19.

« Le défi cette année était le nombre de compagnies aériennes qui volaient. Nos 20 compagnies aériennes les plus sûres ont toutes continué à voler ou ont eu un arrêt limité de leurs vols », explique Geoffrey Thomas, rédacteur en chef d'AirlineRatings, à CNN Travel, qui relaye ce classement. A ce petit jeu, c'est la compagnie australienne Qantas, la plus ancienne en service au monde, qui s'en sort le mieux : c'était déjà le cas entre 2014 et 2017, puis en 2019 et 2020, déjà.

Air France absent du top 20

Le site spécialisé énumère plusieurs critères qui ont fait pencher la balance en faveur de Qantas, leader incontesté dans le développement du futur système de navigation aérienne. La compagnie australienne a également mis en place un système permettant aux pilotes de retrouver

... Lire la suite sur LePoint.fr