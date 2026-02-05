 Aller au contenu principal
Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 18:36

Jeffrey Epstein avait décidément plus qu’un pied dans le football. Un article publié mercredi par la BBC met en lumière des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, rendus publics vendredi dernier, et leurs connexions avec de hauts dirigeants. Courriels, SMS, échanges divers : ces éléments révèlent des liens maintenus avec le financiers coupable de crimes sexuels, alors même que plusieurs personnalités affirmaient avoir pris leurs distances avec lui après sa condamnation en 2008 pour incitation à la prostitution d’une mineure.

Crystal Palace, Chelsea et Celtic

Parmi les noms cités figure celui de Josh Harris, investisseur de Crystal Palace . Les documents indiquent qu’il est resté en contact avec Epstein par courriel et par téléphone pendant de nombreuses années après sa condamnation. En 2013, Harris aurait notamment participé à un petit-déjeuner avec lui , avant d’envoyer un message de remerciement : « Merci de m’avoir invité » . En 2016, il aurait également recontacté Epstein, se disant « heureux de reprendre contact » à l’avenir.…

